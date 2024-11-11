Мармурова запіканка з гарбузом і маком: корисні ласощі, які легко готувати
Сезон гарбузів у розпалі! І є безліч смачних і доступних рецептів для того, щоб насолодитися смаком гарбуза. Тому додайте до своєї скарбнички рецептів смачний десерт, яким із задоволенням поласуєте ви та ваша родина, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Гарбуз — 100 г
- яйце — 1 шт.
- сир кисломолочний — 100 г
- борошно вівсяне/рисове — 1 с. л.
- мак — 1 ч. л. з верхом
- мед — 2 ч. л.
- цедра апельсина — 1 ч. л.
- кориця та ванілін — за смаком
Приготування:
Гарбуз нарізаємо на невеликі шматочки і відварюємо до готовності.
До гарбуза додаємо 1 с. л. борошна, жовток яйця, мед, цедру апельсина та корицю. Все перебиваємо блендером до однорідної консистенції.
В блендер відправляємо кисломолочний сир, білок, мед, ванілін і перебиваємо до однорідної консистенції. Потім додаємо мак і перемішуємо. В форму для запікання по черзі викладаємо ложку гарбузової основи та ложку сирної основи. Потім беремо шпажку і в довільному порядку робимо візерунки, перемішуючи дві основи. Випікаємо запіканку 25 хв при 190 градусах.
Нагадаємо рецепт гарбузової ікри.81
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