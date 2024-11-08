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Яскравий гарбузовий майонез: додасть салатам неймовірного шарму

21:58 8 листопада 2024
гарбузовий майонез

Гарбуз — клондайк для експериментів на кухні. З нього можна приготувати кашу, пиріг, конфітюр, салат… Окрім того, що все це смачно й корисно, це ще й дуже яскраво і красиво.

А чи пробували ви гарбузовий майонез? Якщо ні, приготуйте — не пошкодуєте. Такий ви точно не купите в магазинах.

Рецептом домашнього гарбузового майонезу поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Готуємо смачний гарбузовий майонез, — каже Елла Іванова. — Прянощі додадуть йому характеру. Гарбузовий майонез додасть салатам особливого смаку та неймовірного шарму. Також його можна використовувати в гамбургерах.

Гарбузовий майонез

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  • 150 г пюре гарбуза
  • 1 чайна ложка солі
  • 2 чайні ложки цукру
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • 1−2 чайні ложки лимонного соку або яблучного оцту
  • Приблизно 100 мл олії
  • Улюблені прянощі (наприклад, паприка) за смаком

Гарбуз запекти і пюрирувати в блендері. Додати сіль, цукор, гірчицю, лимонний сік або яблучний оцет, а також олію. Ретельно збити до однорідної консистенції.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт смачного та корисного соусу з авокадо — як чудової альтернативи майонезу.

Фото з альбому Елли Іванової

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