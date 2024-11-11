«Міцний горішок» не здається: Брюса Вілліса побачили на прогулянці із другом

Брюса Вілліса, улюблену зірку «Міцного горішка», дружина якого опублікувала рідкісне сімейне фото, нещодавно бачили в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, під час рідкісної публічної прогулянки. 69-річний актор, у якого на початку 2023 року діагностували лобно-скроневу деменцію, виглядав розслабленим у компанії товариша, пише Marca.

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Одягнений у білу сорочку з короткими рукавами та чорну кепку, Вілліс, здавалося, насолоджувався моментом. Родина актора продовжує надавати оновлену інформацію про його здоров’я, розповідаючи про зусилля, спрямовані на те, щоб привернути увагу суспільства до проблем деменції.

Дружина Вілліса, Емма Гемінг Вілліс, активно розповідала про підхід сім'ї до лікування його діагнозу, особливо щодо їхніх дочок, Мейбл (12 років) і Евелін (10 років). В інтерв'ю журналу Town & Country Гемінг поділилася своєю філософією відкритості.

«Я ніколи не намагалася щось прикрашати для них, — сказала вона. — Вони виросли з Брюсом, який за ці роки занепав. Я не намагаюся захистити їх від цього».

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Жінка також наголосила на важливості відповіді на запитання доньок про стан їхнього батька.

«Якщо діти задають питання, вони готові знати відповідь», — пояснила вона, додавши, що хоча вони не зосереджуються на природі хвороби, її доньки усвідомлюють, що здоров’я їхнього батька не покращиться.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що донька важкохворого Брюса Вілліса поділилася зворушливими фото з батьком.

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