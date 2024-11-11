Три простих способи позбутися неприємного запаху з мультиварки: це має знати кожна домогосподарка

Звичайні речі, які зазвичай є у кожного на кухні, в холодильнику чи аптечці можуть допомогти у боротбі з неприємними запахами в побуті. Як, наприклад, сода та оцет дозволять позбутися запаху сечі в туалеті.

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Часто неприємний запах з'являється й у побутовій техніці, де готується їжа, якщо її періодично не мити. Наприклад, в мультиварці. До речі, в цьому випадку також може добре спрацювати оцет, пише storinka.com.ua. Для цього ганчиркою, змоченою в оцті, ретельно протирають внутрішні стінки мультиварки та залишають його на 5 хвилин, а потім змивають чистою водою. Побутову техніку радять залишити відкритою на півдня, аби вона добре провітрилася.

Також гарні властивості для боротьби з неприємними запахами мають цитрусові — лимони чи апельсини. Або лимонна кислота.

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Для того, аби позбутися запахів їжі в мультиварці, в її чашу наливають воду та кидають туди шматочки фруктів або чайну ложку лимонної кислоти. Мультиварку вмикають в режим кип'ятіння хвилин на 20. Пар, що утворюється, звільнить освіжаючий цитрусовий аромат, який ефективно нейтралізує будь-які запахи. До речі, таким же чином пожна позбутися й запаху цвілі в мультиварці.

Відмінні поглинаючі спроможності демонструє й активоване вугілля. Якщо його подрібнити (знадобиться ціла упаковка) та залишити на ніч в мультиварці, то до ранку від неприємних запахів не залишиться й сліду. Після цього чашу потрібно протерти чистою ганчіркою.

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До речі, за допомогою звичайної соди можна боротися з неприємними запахами взуття у прихожій. Для цього можна поставити в коридорі миску з цим засобом.

Фото Pixabay

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