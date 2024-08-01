Аромат триматиметься довго: прості хитрощі у боротьбі з неприємними запахами в кімнатах, шафах і взутті

Битву з непривабливими ароматами, які можуть з'являтися в кімнатах, шафах та взутті, неможливо виграти за допомогою освіжувачів повітря. Вони лише маскують сморід. Існують інші способи, пише видання Zielona Interia.

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Чудовим нейтралізатором неприємних запахів є оцет. Хоча сам по собі він має сильний і різкий запах, він може допомогти поглинути інші непривабливі аромати. Харчова сода незамінна для поглинання запахів — чи то ви посипаєте нею, а потім пропилососите автомобільні килими та оббивку, чи висипаєте в засмічену раковину, чи посипаєте брудний одяг у кошику для білизни. Сода, залишена в мисці, також частково поглине неприємний запах від взуття в коридорі.

Підтримання чистоти в холодильнику вимагає регулярності та послідовності. По-перше, будь-яка їжа, залишена відкритою, починає поширювати свій аромат по всьому холодильнику. Переважно це стосується квашеної капусти, запліснявілих сирів, копченостей і шинки, а також цибулі та будь-якої готової їжі, залишеної без кришки. Холодильник можна чистити різними способами, найкращим з яких є протирання ганчіркою, змоченою в теплій воді з оцтом. Попередньо можна протерти холодильник самостійно виготовленою пастою з харчової соди.

Інший спосіб — використовувати засоби для чищення холодильників. Вони недорогі, і на ринку можна знайти чимало продуктів з натуральними інгредієнтами.

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Зайву вологу в холодильнику можна зібрати за допомогою паперових рушників. Ними можна вистелити полицю з овочами, а також розкласти їх, наприклад, під жирними банками.

Взуття з неприємним запахом не тільки відлякує інших, але й викликає огиду у нас самих. Через це іноді з'являється бажання викинути навіть найулюбленіші туфлі. Тому головне — сушити взуття і не залишати його мокрим у погано провітрюваному приміщенні. Ефективним способом боротьби з неприємним запахом і вогкістю є сушарка для взуття.

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З іншого боку, для сухого, але неприємно пахнучого взуття ми можемо використати все, що є на кухні. Харчова сода, кавові зерна (або мелена кава), чай або навіть кілька крапель ефірної олії — наприклад, чайного дерева або м'яти, поглинуть запах. Обов'язково регулярно провітрюйте взуття та уникайте шкарпеток, які не пропускають повітря.

Деякі люди, щоб поглинути вологу з кімнати, використовують цибулевий трюк — кладуть розрізану цибулину і залишають її на кілька годин.

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Після усунення неприємного запаху можна розпочинати поширення квіткових, деревних і фруктових ароматів. Чудовим і корисним для здоров'я способом є розпалювання камінів з ефірними (натуральними) оліями або використання дифузорів. Миску з ефірною олією також можна поставити на теплу батарею. Дехто під час опалювального періоду кладе на батарею цедру лимона або апельсина з гвоздикою.

Кімнатні рослини також можуть зменшити неприємні запахи в приміщенні й замінити хімічні освіжувачі повітря. Популярними рослинами, які добре пахнуть, є жасмин, гарденія, цитрусові, тубероза, олеандр або гіацинт. Герань, невибаглива до догляду, також приємно пахне. А от цитрусовий аромат буде помітний лише при розтиранні листя.

Раніше Олена Матвєєва порадила незвичайний спосіб боротьби з неприємними запахами з холодильника.

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