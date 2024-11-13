Принцеса Кейт порушила королівський протокол: що сталося

Принцеса Уельська оголосила про свій діагноз у відеозверненні в березні 2024 року. У вересні вона повідомила, що завершила курс хіміотерапії, опублікувавши емоційне відеозвернення в своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах.

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Королівський біограф Роберт Хардман розповів у новому розділі своєї книги про короля Чарльза «Новий король, новий двір», що принцеса Кейт порушила королівський протокол і записала повідомлення повністю своїми словами, пише gbnews.

Говорячи про процес зйомки повідомлення, Роберт розповів: «Це точно не було знято на сімейний мобільний телефон. Принцесу знімав оператор BBC Studios Events Productions, тієї ж команди, яка знімала коронацію Чарльза та похорони покійної королеви. Порушення протоколу було навіть в офіційній стенограмі, що була видана палацом».

Додамо, що принцеса Кейт ще не повністю повернулася до королівських обов’язків, однак вона намагається все частіше виходити у світ та радувати своєю появою.

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