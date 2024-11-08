Він сучасна людина: експерти назвали те, на що Вільям та Кейт мають протилежні погляди

Принц Вільям, який помітно змінився після того, як у Кейт Міддлтон діагностували рак, не вважає віру пріоритетом своїх особистих цінностей. Така позиція принца не співпадає з духовними поглядами його батька, короля Чарльза, і його дружини Кейт, яка схиляється до точки зору свекра. Королівський експерт Роберт Хардман зазначив, що принцеса Уельська «більше зацікавлена» релігіозною ідеєю. Однак на даний момент принц Вільям залишається твердим у своїй позиції віддаленості від англіканської церкви, додає королівський автор, пише The Mirror.

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«У королівських колах ні для кого не секрет, що він не поділяє духовне почуття короля, не кажучи вже про непохитну відданість покійної королеви англіканській церкві, — написав Роберт про Вільяма. — На відміну від свого батька, короля Чарльза, який щасливий, коли говорить про віру, принц Вільям — повна протилежність. Його батько дуже віруючий і радий говорити про це, але принц — ні. Він не ходить до церкви щонеділі, але й переважна більшість британців не ходять. Він міг би піти на Різдво та Великдень, але це все».

Високопоставлений представник палацу додав: «Принц Вільям дуже поважає інституції, але йому інстинктивно некомфортно в релігійному середовищі».

Нещодавно Роберт сказав The Daily Mail, що, на його думку, відраза принца Вільяма до релігії його сім’ї може бути викликана якимось збентеженням.

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«Він сучасний молодий чоловік, і я думаю, що його бентежать певні аспекти церемоніалу та релігії», — сказав він.

Натомість Кейт Міддлтон, як кажуть, стала набагато більше цікавитися питаннями віри. У вересні вона підтвердила, що у неї більше немає раку, через три місяці після того, як вона оприлюднила свій діагноз.

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Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон повернулася до занять спортом після хіміотерапії.

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