Закодований сигнал: експертка з мови тіла про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл

Експертка звернула увагу на жест принца Гаррі по відношенню до Меган Маркл в їх останньому відеозверненні, який дає уявлення про їхні стосунки. Відео, яке стало першою публічною появою пари за кілька місяців, було показано на конференції ООН у Колумбії, присвяченій припиненню насильства щодо дітей, пише The Mirror. У ньому подружжя наголошує на важливості забезпечення безпеки дітей в Інтернеті, яку вони активно відстоюють. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс помітила особливий жест Гаррі в кінці відео.

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«Проекційне повідомлення від мови їхнього тіла тут — це меседж про дуже царствену присутність та єдність. Пара офіційно стоїть прямо перед камерою та без ритуалів дотику на початку. Меган демонструє лінію „ми з чоловіком“, — розповіла експертка ЗМІ. — Їхнє вбрання — похмурі темно-сині піджаки, до того ж Гаррі приймає „військову позу“ — руки, зчеплені за спиною — відповідно до теми пам'яті у вигляді маків на їхніх лацканах. Меган починає теж зі зчепленими за спиною руками, віддзеркалюючи позу свого чоловіка та демонструючи однодумство».

Джеймс додала, що Гаррі твердо дотримується авторитетного, серйозного режиму під час своєї частини промови, не посміхаючись, але використовуючи легкі рухи головою, щоб мотивувати аудиторію.

«Підхід Меган м’якший, і вона часто кидає на нього погляди з прихильністю та підтримкою. Гаррі, коли він говорить, викликає захоплення та підбадьорення. Є навіть те, що виглядає як виконаний сигнал єдності, коли Гаррі, ближче до кінця відео, раптово простягає руку за спину Меган, нетактильно обіймаючи, оскільки між їхніми тілами є проміжок, і це виглядає бажанням показати їх як пов'язане ціле».

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Раніше повідомлялося, що експертка здивувала повідомленням про принца Гаррі та Меган Маркл щодо їх окремих проєктів.

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