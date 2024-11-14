З 1 січня за електроенергію платити треба буде більше: кому доведеться розщедритися та чому

У той час, як НБУ попередив про зростання цін на комунальні послуги з 2026 року, вже за півтора місяця дехто платитиме за світло дорожче ніж зараз. Щоправда, при цьому не йдеться про населення, але йому теж доведеться розщедритися, нехай і не напряму.

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Так, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про зростання тарифу НАК «Укренерго» на передачу електроенергії. Щоправда, чиновники пішли на компроміс, і тариф встановили на рівні 665,26 грн/МВт-год, а не 783,71 грн, які пропонували спочатку.

Утім, платити цей тариф буде промисловість і бізнес — для населення тарифи на електроенергію залишаться колишніми. Але як вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, «рикошетом» це вдарить по населенню. Бо збільшить витрати бізнесу, для якого світло вже зросло в ціні 2024 року на 62%.

Як пояснив «ФАКТАМ» Олег Попенко, на населення безпосередньо зростання тарифу на передачу електроенергії не вплине, але позначиться побічно трохи пізніше, оскільки:

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зростання витрат на електроенергію змусить бізнес підняти ціни на свої товари і послуги для населення;

до тарифу для населення її передачу також включено, і тому постане питання про його зростання і для українців.

Особливо помітно, на думку експерта, це стане в деяких галузях, наприклад, виробництві хлібобулочних виробів, які подорожчають, і водопостачанні — на постачання води потрібно багато електроенергії. При цьому зростання тарифу на воду не перебуває під мораторієм, а отже, його можуть підняти без особливих проблем і обговорень.

Сценарій, який малює експерт, тим більш імовірний, що з 1 листопада НКРЕКП уже підняла граничні ціни на електроенергію для промисловості, що збільшило її витрати.

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