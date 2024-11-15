Трамп матиме проблеми, якщо забуде про Україну: аналітик назвав причини

Будь-який уважний спостерігач ще за першим президентським терміном Дональда Трампа міг познайомитися з його зовнішньополітичними уподобаннями. Проте між його зовнішньою політикою на першому та другому термінах є три суттєві відмінності. По-перше, Трамп прийде на посаду з більш однорідною командою національної безпеки, ніж у 2017 році. По-друге, стан світу у 2025 році значно відрізняється від того, який був у 2017 році. І по-третє, за словами заслуженого професора міжнародної політики а, іноземні гравці матимуть набагато краще знання про Дональда Трампа.

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Цього разу Трамп керуватиме світовою політикою з більшою впевненістю. Зовсім інше питання, чи пощастить йому, схиляючи світ до свого бренду «Америка перш за все». Проте можна сказати точно те, що ера американської винятковості закінчилася.

«Трамп вірить, що може укласти угоди з автократами, такими як російський володимир путін або північнокорейський Кім Чен Ин, що зменшить напруженість у глобальних проблемних точках і дозволить Сполученим Штатам зосередитися всередині себе, — йдеться у публікації. - Настільки ж очевидні способи, яким надає перевагу Трамп, щоб отримати те, що він хоче, у світовій політиці. Колишній і майбутній президент твердо вірить у використання примусу, наприклад економічних санкцій, для тиску на інших гравців. Він також підтримує „теорію божевільного“, згідно з якою він буде погрожувати значним підвищенням тарифів або „вогнем і люттю“ іншим країнам, твердо вірячи, що такі погрози змусять їх запропонувати більші поступки, ніж вони б зробили в іншому випадку».

У статті йдеться про критику Байдена з боку Трампа під час його передвиборчої кампанії, зокрема, у питанні хаотичного виведення військ США з Афганістану у 2021 році.

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«Приниження в Афганістані започаткувало крах американського авторитету та поваги у всьому світі», — заявляв Дональд Трамп.

Тому, на думку Дрезнера, подібний кінець у війні росії проти України створить для республіканця аналогічні політичні проблеми:

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«Реальність така, що Трампу буде складніше вивести Сполучені Штати з цих конфліктів, ніж він стверджував під час передвиборчої кампанії. Крім того, ще й „глобальні правила гри“ змінилися з 2017 року. Багато країн почали здобувати незалежність від США, включаючи структури БРІКС+, ОПЕК+ та Шанхайську організацію співробітництва».

Також згадується так званий «союз» Китаю, Північної Кореї та Ірану навколо росії у процесі порушення світового порядку.

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Раніше історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицаквисловив думку, чи вдасться Трампу закінчити війну.

Читайте також оцінку відомого дипломата Олега Шамшура, в чому ключові причини перемоги Трампа і що може схилити його на бік України.

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