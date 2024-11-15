Мачанка до хліба: старовинна закарпатська страва, яка підкорює серця

Зазвичай мачанку готують до чогось, наприклад до знаменитого яворівського пирога з начинкою із гречки та картоплі. Ця страва завжди вважалася простою. І часто ввечері господині готували мачанку для своїх рідних. Сковорода мачанки та хліб — ідеальна вечеря, ділиться кулінар Павло Гонда.

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Складники: Молоко — трохи більше пів літра

2 ст. ложки кукурудзяного борошна

2 ст. ложки пшеничного борошна

1 яйце

Кусок копченого або простого сала

Трохи олії

Сіль за смаком

Хліб

Приготування:

У сковороду нарізаємо сало (солонину) і підсмажуємо. Можна так, щоб були шкварки. Це вже, як ви любите сало у страві.

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У миску з'єднуємо кукурудзяне і пшеничне борошно, вливаємо молоко, додаємо яйце. І все перемішуємо колотівкою, вилкою, чи вінчиком. Щоб не було грудочок. В іншу сковороду вливаємо цю масу і варимо. Постійно перемішуємо, щоб не пригоріло. І обов'язково візьміть стару сковороду, або таку, яка не подряпається. Бо мішати треба за допомогою вінчика.

Як маса закипіла і загусла, додайте підсмажене сало. І все варимо пару хвилин, головне, щоб не пригоріло. Мачанка має густину приблизно як заварний крем. Мачанка загусла, ставимо її на стіл, вмочуємо хліб та їмо.

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Нагадаємо рецепт авдіївської каші — неперевершеної гастрономічної спадщини України.

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