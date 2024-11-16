Овочі, запечені в соєвому соусі: дієтично та смачно
Доведено, що споживання овочів дуже корисне для здоров'я. Кулінарка Наталія Пастушенко приготувала асорті з гарбуза з морквою та бататом. Вийшло ароматно, ситно і просто, тому сміливо беріться та насолоджуйтесь стравою.
Інгредієнти:
- Овочі — 500 г
Для маринаду:
- Олія — 3 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- соєвий соус — 4 ст. л.
- прованські трави — 1 ч. л.
- мед — 1 ч. л.
- сік лимона — 3 ст. л.
- сіль
- перець
Приготування:
Овочі помити, почистити та нарізати — гарбуз та батат скибочками 1,5−2 см, моркву тоншими шматочками, оскільки вона довше готується. Приготувати маринад. Сіль та перець до свого смаку.
Добре полити овочі маринадом та залишити на 1−2 години, періодично перемішуючи.
Потім овочі викласти у форму та запікати при 200 градусах 35−40 хвилин. Залежно від сорту та розміру шматочків, може знадобитися трохи більше часу.
Подавати як гарнір до запеченого чи смаженого м'яса. З котлетками теж смачно.
Раніше кулінарка Ольга Матвій поділилася рецептом салата «Шахтарський», головними інгредієнтами якого є м'ясо і… смажені солоні огірки.
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