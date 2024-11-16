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Овочі, запечені в соєвому соусі: дієтично та смачно

20:05 16 листопада 2024
Овочі, запечені в соєвому соусі

Доведено, що споживання овочів дуже корисне для здоров'я. Кулінарка Наталія Пастушенко приготувала асорті з гарбуза з морквою та бататом. Вийшло ароматно, ситно і просто, тому сміливо беріться та насолоджуйтесь стравою.

Інгредієнти:

  • Овочі — 500 г

Для маринаду:

  • Олія — 3 ст. л.
  • часник — 2 зубчики
  • соєвий соус — 4 ст. л.
  • прованські трави — 1 ч. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • сік лимона — 3 ст. л.
  • сіль
  • перець

Приготування:

Овочі помити, почистити та нарізати — гарбуз та батат скибочками 1,5−2 см, моркву тоншими шматочками, оскільки вона довше готується. Приготувати маринад. Сіль та перець до свого смаку.

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Добре полити овочі маринадом та залишити на 1−2 години, періодично перемішуючи.

Потім овочі викласти у форму та запікати при 200 градусах 35−40 хвилин. Залежно від сорту та розміру шматочків, може знадобитися трохи більше часу.

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Подавати як гарнір до запеченого чи смаженого м'яса. З котлетками теж смачно.

Раніше кулінарка Ольга Матвій поділилася рецептом салата «Шахтарський», головними інгредієнтами якого є м'ясо і… смажені солоні огірки.

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Порадуйте близьких також смачною гречано-м'ясною запіканкою, яку готують, коли обмаль часу.

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