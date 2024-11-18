Син Брітні Спірс вирішив примиритися з нею після багатьох років напружених відносин

18-річний Джейден, молодший син Брітні Спірс, яка оголосила про новий бізнес, взяв на себе ініціативу, щоб відновити стосунки з матір’ю після довгих років дистанції. За словами джерела, близького до родини, він сам звернувся до матері, щоб відновити спілкування.

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«Джейден надіслав Брітні смс, щоб сказати, що він повернувся до Каліфорнії, — поділився інсайдер. — Вона була дуже рада побачити від нього повідомлення», пише Marca.

Минулого року він разом зі своїм старшим братом Шоном Престоном переїхав на Гаваї через роботу їхньої мачухи Вікторії Прінс у Гавайському університеті.

Ще одне джерело підтвердило, що Брітні була в захваті від жесту сина.

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«Брітні в захваті від повернення дитини, — сказав інсайдер. — Все рухається в правильному напрямку».

Розлука між Брітні та її дітьми — болюча тема для неї. З 2008 року Кевін Федерлайн, колишній чоловік Брітні, отримав повну опіку над Шоном Престоном і Джейденом, через рік після їхнього розлучення.

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Проте, схоже, стосунки між матір’ю та дітьми починають зцілюватися. Прессекретар Федерлайна, адвокат Марк Вінсент Каплан, запевнив, що батько знає про ситуацію і підтримує можливість того, щоб їх діти покращили стосунки з матір'ю.

«Якщо хлопці почуваються комфортно, покращуючи стосунки з мамою, Кевін за це», — сказав Каплан.

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Він також підкреслив, що обидва хлопці вже дорослі і що Кевін поважає їхні рішення. Хоча незрозуміло, як довго Джейден залишиться в Каліфорнії, де проживає Брітні, також повідомлялося, що він не живе в розкішному особняку своєї матері в Таузенд Оукс.

Джейден розглядає можливість вступу до коледжу в Каліфорнії та скористався можливістю зустрітися зі своїми друзями в Лос-Анджелесі. Тим часом його 19-річний старший брат Шон Престон досі не виявляв жодних ознак бажання возз’єднатися з матір’ю. Хоча примирення є повільним процесом, здається, воно просувається вперед, і Брітні, і її сини готові вжити заходів для покращення стосунків у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс.

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