Син Брітні Спірс вирішив примиритися з нею після багатьох років напружених відносин
18-річний Джейден, молодший син Брітні Спірс, яка оголосила про новий бізнес, взяв на себе ініціативу, щоб відновити стосунки з матір’ю після довгих років дистанції. За словами джерела, близького до родини, він сам звернувся до матері, щоб відновити спілкування.
«Джейден надіслав Брітні смс, щоб сказати, що він повернувся до Каліфорнії, — поділився інсайдер. — Вона була дуже рада побачити від нього повідомлення», пише Marca.
Минулого року він разом зі своїм старшим братом Шоном Престоном переїхав на Гаваї через роботу їхньої мачухи Вікторії Прінс у Гавайському університеті.
Ще одне джерело підтвердило, що Брітні була в захваті від жесту сина.
«Брітні в захваті від повернення дитини, — сказав інсайдер. — Все рухається в правильному напрямку».
Розлука між Брітні та її дітьми — болюча тема для неї. З 2008 року Кевін Федерлайн, колишній чоловік Брітні, отримав повну опіку над Шоном Престоном і Джейденом, через рік після їхнього розлучення.
Проте, схоже, стосунки між матір’ю та дітьми починають зцілюватися. Прессекретар Федерлайна, адвокат Марк Вінсент Каплан, запевнив, що батько знає про ситуацію і підтримує можливість того, щоб їх діти покращили стосунки з матір'ю.
«Якщо хлопці почуваються комфортно, покращуючи стосунки з мамою, Кевін за це», — сказав Каплан.
Він також підкреслив, що обидва хлопці вже дорослі і що Кевін поважає їхні рішення. Хоча незрозуміло, як довго Джейден залишиться в Каліфорнії, де проживає Брітні, також повідомлялося, що він не живе в розкішному особняку своєї матері в Таузенд Оукс.
Джейден розглядає можливість вступу до коледжу в Каліфорнії та скористався можливістю зустрітися зі своїми друзями в Лос-Анджелесі. Тим часом його 19-річний старший брат Шон Престон досі не виявляв жодних ознак бажання возз’єднатися з матір’ю. Хоча примирення є повільним процесом, здається, воно просувається вперед, і Брітні, і її сини готові вжити заходів для покращення стосунків у майбутньому.
Раніше повідомлялося, що Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс.105
Читайте нас у Facebook