Певний шанс: британський офіцер пояснив, навіщо путіну війська КНДР

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант, який раніше висловлювався про заміну генерала Залужного, вважає, що путін використовує північнокорейських військових, з одного боку, щоб не оголошувати загальну мобілізацію й залишити в спокої москву та санкт-петербург.

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«Застосування північнокорейців — це ляпас євроатлантичній спільноті. Наразі він їх використовує на території Курської області. Але непокоїть, що відбувається обкатка обмеженого людського ресурсу. Північна Корея — диктатура, зрозуміло, що для них війна є певним шансом, соціальними сходами.

З другого боку, класичним американським генералам, типу Міллі, командувача американських штабів, могло не сподобатися те, про що почав говорити генерал Залужний. Можливо, він не до кінця провів ці паралелі, але, наприклад, підводні човни повністю змінили стратегію і хід Першої і Другої світових воєн. Класичні великі держави будували потужні надводні флоти — німці будували підводний флот, субмарини. Зараз ідеться про застосування різних БпЛА, про дронові армії, які можуть перебрати на себе функції ракет, можуть сильно виснажувати систему ППО. Зараз це все змінюється буквально на очах".

На думку експерта, солдати повинні не лише спостерігати за суходолом, а й постійно стежити за небом, адже значна частина бойових дій тепер відбувається саме там.

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«З точки зору росіян, вони демонструють прогрес у своїх діях. Вони активно використовують безпілотники, хоча ще не змогли повністю інтегрувати їх у структуру своєї армії. Це означає, що їхнє використання дронів все ще централізоване, і солдати часто діють ізольовано. Проте варто відзначити, що вони дуже швидко навчаються та адаптуються.

Українські війська демонструють виняткову ефективність, коли мають можливість діяти самостійно. Однак під час жорсткого контролю з боку генералітету їхня ефективність у бойових діях та логістиці помітно знижується.

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Надзвичайно важливо досягти кращої інтеграції у використанні безпілотників, щоб забезпечити війська необхідними дронами в потрібний час. Водночас, коли українським військовим доводиться утримувати оборону конкретного села чи будівлі, росіяни отримують здобутки завдяки своїй чисельній перевазі та, що особливо важливо, більшій кількості безпілотників. Це підкреслює необхідність не лише належного забезпечення, але й автономії для українських сил у прийнятті тактичних рішень".

Раніше повідомлялося, що військовий аналітик Ігаль Левін вважає, щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення.

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