Критикує законопроєкт, що захищає добросовісних покупців нерухомості: підприємці обурені позицією антикорупціонера Шабуніна

Спілка українських підприємців обурена заявами антикорупціонера Віталія Шабуніна, який безпідставно розкритикував законопроєкт, що посилює права добросовісних покупців нерухомого майна.

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Про це заявив член ради директорів Спілки Олександр Конотопський. Він спробував пояснити Шабуніну, що законопроєкт № 12089 був ініційований і розроблений Радою підтримки бізнесу.

«Ми робили його для бізнесу і за вимогою бізнесу. Це важливий крок у створенні сильної економіки. Будувати в Україні має стати легко. Приватна власність має бути захищеною», — пише Конотопський.

Річ у тім, що Шабунін звинуватив авторів проєкту, що нібито цей документ «допомагає забудовникам легалізувати найбільш уродські махінації з державною землею». Мовляв, запропоновані положення ускладнять державі процедуру вилучення майна.

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«Схоже, на думку Шабуніна, добросовісних набувачів державної та комунальної власності не може бути за визначенням», — пише «Закон і бізнес».

Конотопський нагадує, що Україна історично має проблеми з приватною власністю, і що один із прийомів рейдерів — «почати доганяти власника землі за те, що колись 10 років тому її якось не так вивели з державної власності».

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«Якщо у людини те, що вона чесно купила, можна прийти і забрати — вона не буде нічого купувати… І як результат — нічого не буде створюватися. Така країна буде пустелею», — вважає Конотопський.

Він підкреслив, що Рада з питань підтримки підприємництва вважає законопроєкт базовим і важливим для інвестиційної привабливості держави. «А що якщо ні? Завжди можна повернутися до радянського союзу… Там усе було державне…» — резюмує бізнесмен.

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Нагадаємо, Шабунін потрапив у скандал через привласнення джипу Nissan Pathfinder, який як гуманітарна допомога був переданий для потреб ЗСУ. Окрім цього, окремі питання викликає проходження ним служби в ЗСУ, коли антикорупціонер фактично перебуває у Києві, а не у військовій частині.

Також ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, підробку документів НАЗК.

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