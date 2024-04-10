Як очистити стіни від бруду: кілька дієвих лайфхаків

Навесні господині займаються великим прибиранням квартир. Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зберегти скло вікон чистим і блискучим. А зараз поговоримо про чистоту стін. Підтримувати пофарбовані стіни (будь-якого кольору) в чистоті — майже сізіфова праця, особливо якщо ви живете з дітьми та тваринами. Але за допомогою правильних засобів і правильної інформації ви зможете повернути собі відчуття свіжопофарбованої стіни, пише Southern living.

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Очищення стін може здатися рутинною роботою, але це досить просте завдання. Найважливіше, на що слід звернути увагу, уникати використання абразивних засобів. Якщо ви вже робили це, то знаєте: використання таких речей, як чарівна гумка для виведення плям зі стін, часто призводить до видалення плям і фарби, залишаючи на стінах очевидні і кричущі плями, яких там не було раніше. Будьте обережні і не використовуйте абразивні губки, засоби або текстуровані ганчірки під час цього процесу.

Подбайте про те, щоб повністю видалити зі стін бруд, пилинки та інші частинки, використовуючи пилосос. Видалення пилу заздалегідь позбавить вас від зайвих клопотів у майбутньому, тому переконайтеся, що ви не будете просто змочувати старий пил.

Створіть свій розчин для чищення.

Змішайте кілька крапель мила для посуду у відрі з теплою водою, поки не отримаєте злегка пінистий розчин. Занурте чисту ганчірку у відро і почніть м'яко очищати стіни, роблячи кругові рухи. Викрутіть ганчірку над порожнім відром, щоб вода залишилася чистою. Повторіть процедуру, зануривши ганчірку назад у мильну воду і продовжуючи відтирати стіни круговими послідовними рухами.

Таким чином обробіть усю стіну, не забуваючи про ретельність і рівномірний тиск протягом усього процесу очищення. Закінчивши, насухо витріть стіни чистими рушниками, намагаючись уникати патьоків води або мокрих плям.

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Після того, як ви очистили всю стіну, зробіть крок назад і оцініть. Чи є проблемні ділянки або плями, які потребують додаткової уваги? Якщо так, усуньте їх доступним способом.

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Змішайте ½ склянки харчової соди з ¼ склянки води до утворення липкої пасти. Змочивши куточок чистої тканини в пасті, протріть стійкі плями.

Будьте обережні, оскільки це більш абразивний метод, ніж мило для посуду, і є ризик видалити фарбу разом з плямою.

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Якщо пляма не зникає, спробуйте цей спосіб ще раз, але нанесіть пасту безпосередньо на стіну і залиште на кілька хвилин, перш ніж видаляти.

Раніше «ФАКТИ» писали про прості способи використання лимона під час прибирання оселі.

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