Оборонні компанії США попереджені про диверсійну кампанію росії: про що йдеться

Американські офіційні особи попередили, що росія може націлитися на американські оборонні компанії в рамках потенційно посиленої саботажної кампанії. У новому попередженні йдеться про те, що російські спецслужби проводять диверсійні операції проти європейських оборонних компаній «з метою підірвати підтримку України з боку Альянсу», пише The New York Times.

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За словами офіційних осіб, російська кампанія збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, принаймні потенційно, у США. У опублікованому попередженні керівників оборонних компаній закликали бути уважними до спостереження за їхніми об'єктами і персоналом, а також до ознак вторгнення або вандалізму. Представники розвідки також заявили, що оборонні компанії повинні бути особливо уважними до потенційних збоїв і посилити свою фізичну і онлайн-безпеку. На додаток до захисту сайтів, запропоновано посилити особисту безпеку керівників та інших ключових співробітників.

Попередження, за словами людей, поінформованих з цього питання, було частково викликане занепокоєнням щодо спроби вбивства росіянами керівника німецького виробника зброї.

«Ті, хто займається роботою, пов'язаною з Україною або іншими геополітичними конфліктами, повинні з обережністю ставитися до розкриття інформації про роботу, подорожі, особисту і сімейну інформацію в Інтернеті, — йдеться в попередженні. — Вороги можуть використовувати цю інформацію для доступу, визначення місцезнаходження та особистих вразливостей».

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Додамо, що західні офіційні особи раніше попереджали, що росія планувала закласти запалювальні пристрої у вантажні літаки і, можливо, планувала підірвати ці пристрої на американських складах або в літаках, що прямують до США.

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