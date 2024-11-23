Куряче філе з яблуками від зірки «МайстерШефа»: ніжний смак та неймовірний аромат

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом осіннього зігріваючого супу з горохом та копченими реберцями, запропонувала приготувати ароматне куряче філе в духовці.

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«Це смачна але проста страва, яка поєднує ніжний смак і неймовірний аромат. Ідеальна для затишної вечері або навіть святкового столу», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Куряче філе — 2 шт;

Яблуко — 1 шт;

Сир брі — 100 г;

Кленовий сироп або мед — 3 ст. л;

Гірчиця діжонська — 2 ч. л;

Сіль, перець — на смак;

Часник — 2−3 зубчики;

Чебрець — 1 ч. л;

Масло — 30 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Філе розрізати навпіл.

Яблуко порізати на невеликі скибки і викласти всередину філе, додати шматочки сиру брі.

Загорнути і покласти у форму для запікання.

Змішати мед, гірчицю, сіль, перець, видавлений часник і чебрець. Змастити сумішшю курку.

Покласти до філе шматочки масла і відправити в духовку.

Запікати при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів як приготувати курку з овочами в беконі.

Фото — скріншот



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