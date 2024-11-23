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Куряче філе з яблуками від зірки «МайстерШефа»: ніжний смак та неймовірний аромат

15:39 23 листопада 2024
Куряче філе

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом осіннього зігріваючого супу з горохом та копченими реберцями, запропонувала приготувати ароматне куряче філе в духовці.

«Це смачна але проста страва, яка поєднує ніжний смак і неймовірний аромат. Ідеальна для затишної вечері або навіть святкового столу», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт;
  • Яблуко — 1 шт;
  • Сир брі — 100 г;
  • Кленовий сироп або мед — 3 ст. л;
  • Гірчиця діжонська — 2 ч. л;
  • Сіль, перець — на смак;
  • Часник — 2−3 зубчики;
  • Чебрець — 1 ч. л;
  • Масло — 30 г.

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Приготування:

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  • Філе розрізати навпіл.
  • Яблуко порізати на невеликі скибки і викласти всередину філе, додати шматочки сиру брі.
  • Загорнути і покласти у форму для запікання.
  • Змішати мед, гірчицю, сіль, перець, видавлений часник і чебрець. Змастити сумішшю курку.
  • Покласти до філе шматочки масла і відправити в духовку.
  • Запікати при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів як приготувати курку з овочами в беконі.

Фото — скріншот

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