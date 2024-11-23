Куряче філе з яблуками від зірки «МайстерШефа»: ніжний смак та неймовірний аромат
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом осіннього зігріваючого супу з горохом та копченими реберцями, запропонувала приготувати ароматне куряче філе в духовці.
«Це смачна але проста страва, яка поєднує ніжний смак і неймовірний аромат. Ідеальна для затишної вечері або навіть святкового столу», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт;
- Яблуко — 1 шт;
- Сир брі — 100 г;
- Кленовий сироп або мед — 3 ст. л;
- Гірчиця діжонська — 2 ч. л;
- Сіль, перець — на смак;
- Часник — 2−3 зубчики;
- Чебрець — 1 ч. л;
- Масло — 30 г.
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Приготування:
- Філе розрізати навпіл.
- Яблуко порізати на невеликі скибки і викласти всередину філе, додати шматочки сиру брі.
- Загорнути і покласти у форму для запікання.
- Змішати мед, гірчицю, сіль, перець, видавлений часник і чебрець. Змастити сумішшю курку.
- Покласти до філе шматочки масла і відправити в духовку.
- Запікати при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин.
Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів як приготувати курку з овочами в беконі.
Фото — скріншот
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