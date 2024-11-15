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Світ

Що робити з Різдвом: розбрат у родині Сассексів

16:31 15 листопада 2024
Меган Маркл та принц Гаррі

Королівська експертка Шарлотта Гріффітс зробила шокуючі заяви про принца Гаррі та Меган Маркл на тлі їхніх суперечок щодо планів на відпустку. За словами експертки, Гаррі поїде на батьківщину сам, без герцогині та двох їхніх дітей, пише geo.tv.

У розмові з журналістами експертка стверджувала, що це буде перше Різдво Гаррі з королівською сім'єю з 2019 року. Проте запрошення надійшло поки тільки від дядька Гаррі, Чарльза Спенсера, який запросив Сассексів до маєтку Олторп.

«Я дійсно думаю, що Гаррі збирається приїжджати до Великої Британії все частіше, — сказала вона виданню. — Я зовсім не здивуюся, якби він приїхав на Різдво, але він приїде сам. Я думаю, що Меган ні за що не приїде. Можливо, вони проведуть Різдво в Португалії, а він заскочить, щоб побачити сім’ю».

Однак вона зазначила, що герцога можуть не запросити до Балморалу.

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«Королівська родина не відчуває, що може розслабитися, коли він з ними в Балморалі, тому я не думаю, що він там з’явиться», — припускає експертка.

Раніше повідомлялося, що, на думку інсайдерів, для Гаррі та Меган Маркл настав час випробувань.

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