Паштет з оселедця: чудова ідея для зимових свят

Паштет з оселедця — це страва, яку варто навчитися готувати. Це, повірте, нескладно. Такий паштет буде доречним і на новорічному столі. Оселедцевим паштетом можна наповнити половинки відварених яєць, а можна доповнити ним грінки або тости.

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При подачі скибочки хліба з паштетом можна прикрасити улюбленою свіжою зеленню або цибулею. Естетична подача дуже важлива, якщо хочете отримувати від їжі задоволення. Крім того, така подача страв розвиває в дітей смак.

Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Сіль я не додаю, бо оселедець досить солоний, — каже Елла Іванова. - Цей паштет такий смачний, що не відірватися. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

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Паштет з оселедця

2 варені яйця

1 варена картопля

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1 оселедець

Перець

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Свіжий кріп чи цибуля

80 г вершкового масла

Подрібнити в блендері варені яйця, картоплю, оселедець. Додати вершкове масло, подрібнений кріп, перець і збити. Намазати на скибочки свіжого хліба.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати ніжний та ароматний мус з курячої печінки.

Фото з альбому Елли Іванової

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