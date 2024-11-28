Паштет з оселедця: чудова ідея для зимових свят
Паштет з оселедця — це страва, яку варто навчитися готувати. Це, повірте, нескладно. Такий паштет буде доречним і на новорічному столі. Оселедцевим паштетом можна наповнити половинки відварених яєць, а можна доповнити ним грінки або тости.
При подачі скибочки хліба з паштетом можна прикрасити улюбленою свіжою зеленню або цибулею. Естетична подача дуже важлива, якщо хочете отримувати від їжі задоволення. Крім того, така подача страв розвиває в дітей смак.
Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Сіль я не додаю, бо оселедець досить солоний, — каже Елла Іванова. - Цей паштет такий смачний, що не відірватися. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.
Паштет з оселедця
2 варені яйця
1 варена картопля
1 оселедець
Перець
Свіжий кріп чи цибуля
80 г вершкового масла
Подрібнити в блендері варені яйця, картоплю, оселедець. Додати вершкове масло, подрібнений кріп, перець і збити. Намазати на скибочки свіжого хліба.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової101
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