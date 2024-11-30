Смачна «Калита»: рецепт традиційного коржа на Андрія

Сьогодні, 30 листопада, віряни вшановують Андрія Первозванного. За біблійними переказами, Андрій Первозванний входив в число 12 апостолів Христа. Він першим став учнем Ісуса, тому його й назвали Первозванним.

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В народі Андріїв день ще називають «Калитою». В обрядах Андрієва дня є традиції дохристиянської пори, найпопулярніший з них називався «кусання Калити».

Для цього пекли прісний корж з житнього або пшеничного борошна у формі кола з діркою посередині. Потім корж прив'язували якнайвище попід стелю, а хлопці з зав'язаними очима мусили дострибнути до коржа й відкусити шматок.

Тож на згадку про таку забаву блогер Едуард Насиров запропонував сьогодні приготувати «Калиту».

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Інгредієнти:

470 г борошна

70 г цукру

100 г маку

1 чайна л розпушувача

цедра лимона

сіль

300 мл теплої води

60−100 г родзинок

мед

горіхи

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Усі інгредієнти перемішати з маком та сухофруктами, додати горіхи. Ретельно перемішати.

Тісто має вийти клейким.

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Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змащується олією, сформувати руками коло з тіста. Зробити всередині дірку, за яку потім Калита підвішуватиметься.

Прикрасити майбутню випічку горіхами, медом.

Випікати 30−35 хвилин до готовності. Корж має стати золотаво-коричневим.

Приготування блогер показав у своєму відео.

«Любимо своє, готуємо українське», — закликав Насиров й побажав всім гарного свята.

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