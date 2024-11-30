Смачна «Калита»: рецепт традиційного коржа на Андрія
Сьогодні, 30 листопада, віряни вшановують Андрія Первозванного. За біблійними переказами, Андрій Первозванний входив в число 12 апостолів Христа. Він першим став учнем Ісуса, тому його й назвали Первозванним.
В народі Андріїв день ще називають «Калитою». В обрядах Андрієва дня є традиції дохристиянської пори, найпопулярніший з них називався «кусання Калити».
Для цього пекли прісний корж з житнього або пшеничного борошна у формі кола з діркою посередині. Потім корж прив'язували якнайвище попід стелю, а хлопці з зав'язаними очима мусили дострибнути до коржа й відкусити шматок.
Тож на згадку про таку забаву блогер Едуард Насиров запропонував сьогодні приготувати «Калиту».
Інгредієнти:
470 г борошна
70 г цукру
100 г маку
1 чайна л розпушувача
цедра лимона
сіль
300 мл теплої води
60−100 г родзинок
мед
горіхи
Усі інгредієнти перемішати з маком та сухофруктами, додати горіхи. Ретельно перемішати.
Тісто має вийти клейким.
Розігріти духовку до 180 градусів. Деко змащується олією, сформувати руками коло з тіста. Зробити всередині дірку, за яку потім Калита підвішуватиметься.
Прикрасити майбутню випічку горіхами, медом.
Випікати 30−35 хвилин до готовності. Корж має стати золотаво-коричневим.
Приготування блогер показав у своєму відео.
«Любимо своє, готуємо українське», — закликав Насиров й побажав всім гарного свята.
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