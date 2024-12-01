Кейт Міддлтон не буде носити тіару під час королівського виходу: названо причину
Днями принцеса Уельська має намір з’явитися на публіці, але шанувальникам королівської сім’ї доведеться трохи почекати, щоб знову побачити її в тіарі. Було підтверджено, що вона приєднається до принца Вільяма, короля Чарльза та королеви Камілли під час візиту еміра Катару до Великобританії і вже підбирає відповідне вбрання.
Під час державних візитів майже завжди влаштовують величезний банкет, на якому дами з королівської родини можуть з'являтися в тіарі. Востаннє Кейт бачили в цьому сліпучому головному уборі минулого року, коли вона брала участь у прийомі дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці у 2023 році. А до цього на коронації короля Чарльза, пише видання Cambridge News.
Однак, попри участь у візиті, було підтверджено, що вона не відвідає державний банкет, організований королем у Букінгемському палаці ввечері, повідомили в Кенсінгтонському палаці. У 2024 році 42-річна принцеса зробила лише кілька публічних появ після серйозної операції на черевній порожнині в січні, а потім у неї діагностували рак.
Відомо, що Вільям і Кейт з'являться на параді Кінної гвардії перед зустріччю з королем і королевою. Потім відбудеться салют і, як очікується, прозвучить гімн Катару.
Кейт поступово відновила виконання своїх королівських обов’язків після поставленого діагнозу та подальшого лікування. Минулого місяця Кейт несподівано відвідала Вільяма, щоб зустрітися з родинами жертв нападу в Саутпорті. Вона також віддала данину пам’яті загиблим на війні на початку цього місяця.
У відео, опублікованому принцесою у вересні, вона оголосила про завершення курсу хімієтерапії та сказала, що «з нетерпінням чекає повернення на роботу та ще кількох публічних виступів у найближчі місяці». Однак Кейт підкреслила, що її пріоритетом є «робити все можливе, щоб залишитися без раку».
Додамо, що 6 грудня принцеса Уельська збирається відвідати Вестмінстерське абатство на довгоочікуваний щорічний концерт Різдвяної пісні. Кейт запросила дітей, які пережили різанину у Саутпорті, приєднатися до святкування Різдва.173
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