Ароматне медове печиво: смачно та бюджетно
Осінь, кава, теплий плед і домашнє медове печиво. Тоненька цукрова кірочка, в середині м'яке, розсипчасте. Запаху соди не чути, тісто м'яке з ним легко працювати. Спробуйте приготувати цю випічку, вона точно вам сподобається, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт заварного хлібу з цибулею.
Потрібно:
- 150 г розтопленого меда,
- 100 г сметани,
- 1 яйце,
- щіпка солі,
- 3 ст. л. олії,
- 1 ч. л. соди без гірки,
- 350 — 400 г борошна
Додатково: цукор
Приготування:
В миску вбийте яйце, додайте сіль, олію, мед, сметану. Добре перемішайте виделкою. Додайте 350 г борошна та соду, перемішайте, замісіть м'яке тісто. Припиліть стіл борошном, розкачайте тісто. За допомогою формочок для печива, виріжте фігурки, вмакніть в цукор з однієї сторони. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 13 — 15 хвилин на пергаменті до золотистого кольору.
Нагадаємо рецепт пиріжків з капустою на заварному тісті.39
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