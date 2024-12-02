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Ароматне медове печиво: смачно та бюджетно

20:06 2 грудня 2024
медове печиво

Осінь, кава, теплий плед і домашнє медове печиво. Тоненька цукрова кірочка, в середині м'яке, розсипчасте. Запаху соди не чути, тісто м'яке з ним легко працювати. Спробуйте приготувати цю випічку, вона точно вам сподобається, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт заварного хлібу з цибулею.

Потрібно:

  • 150 г розтопленого меда,
  • 100 г сметани,
  • 1 яйце,
  • щіпка солі,
  • 3 ст. л. олії,
  • 1 ч. л. соди без гірки,
  • 350 — 400 г борошна

Додатково: цукор

Приготування:

В миску вбийте яйце, додайте сіль, олію, мед, сметану. Добре перемішайте виделкою. Додайте 350 г борошна та соду, перемішайте, замісіть м'яке тісто. Припиліть стіл борошном, розкачайте тісто. За допомогою формочок для печива, виріжте фігурки, вмакніть в цукор з однієї сторони. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 13 — 15 хвилин на пергаменті до золотистого кольору.

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Нагадаємо рецепт пиріжків з капустою на заварному тісті.

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