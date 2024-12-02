Ароматне медове печиво: смачно та бюджетно

Осінь, кава, теплий плед і домашнє медове печиво. Тоненька цукрова кірочка, в середині м'яке, розсипчасте. Запаху соди не чути, тісто м'яке з ним легко працювати. Спробуйте приготувати цю випічку, вона точно вам сподобається, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт заварного хлібу з цибулею.



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Потрібно: 150 г розтопленого меда,

100 г сметани,

1 яйце,

щіпка солі,

3 ст. л. олії,

1 ч. л. соди без гірки,

350 — 400 г борошна Додатково: цукор

Приготування:

В миску вбийте яйце, додайте сіль, олію, мед, сметану. Добре перемішайте виделкою. Додайте 350 г борошна та соду, перемішайте, замісіть м'яке тісто. Припиліть стіл борошном, розкачайте тісто. За допомогою формочок для печива, виріжте фігурки, вмакніть в цукор з однієї сторони. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 13 — 15 хвилин на пергаменті до золотистого кольору.

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Нагадаємо рецепт пиріжків з капустою на заварному тісті.

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