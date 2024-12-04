Пиріжки з повидлом: ідеально для зимових чаювань

Тісто, яке потрібно для цієї страви, ідеальне. Ніякого молока, кефіру та яєць. Досить достойний пісний варіант, з різноманітними начинками.

Підходить і для запікання в духовці. Тісто заварюється кип'ятком, тож такі пиріжечки м'які та ніжні навіть на наступний день, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт медового печива.

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Потрібно: Для заварної частини:

1 ст. л. цукру,

0, 5 — 1 ч. л. солі,

3 ст. л. олії,

3 ст. л. борошна,

250 мл кип'ятку Основна частина: 250 мл теплої води,

1 ч. л. сухих дріжджів,

4 ст. борошна,

1 ст. л. олії Начинка: РЕКЛАМА густе яблучне повидло

Приготування:

Для тіста, змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин. Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин. Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Щоб гарно просмажилося, готуйте під кришкою.

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Нагадаємо рецепт пиріжків з капустою на заварному тісті.

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