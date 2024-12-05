Картопляний суп із сиром: «Рецепт затишного сімейного обіду» від зірки «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, порадила фоловерам приготувати картопляний суп з сиром, назвавши його зігріваючим.

ВІДЕО ДНЯ

«Це справжня гастрономічна комбінація в одній тарілці, яка огортає теплом і дарує комфорт. В моєму списку він — найзимовіший суп», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Бекон — 100 гр;

Цибуля — 1 шт;

Стебло селери — 2 шт;

Масло — 50 гр;

Борошно — 2 ст. л;

Молоко — 250 мл;

Вершки — 250 мл;

Бульйон або вода — 1 л;

Картопля — 4−5 шт;

Сушений часник — 1 ч. л;

Паприка — 1 ч. л;

Куркума — 1 ч. л;

Сіль, перець — за смаком;

Сир Чеддер — 200 г.

Читайте також: Не зможете відірватися: відома шеф-кухарка поділилася рецептом «бомбезного» супу, який ненавиділа у дитинстві

Приготування: РЕКЛАМА Бекон нарізати на кубики, обсмажити в каструлі до золотавого кольору та відкласти.

В ту ж саму каструлю додати подрібнені цибулю та селеру, масло та смажити 7 хвилин. Потім додати борошно, перемішати та влити молоко, вершки та бульйон чи воду.

Додати всі спеції та порізану на невеликі кубики картоплю, варити до готовності бульби 20 хвилин.

Половину бекону додати у кастулю разом із натертим сиром. Перемішати та варити ще одну хвилину.

Подавати, прикрасивши беконом та сиром та, за бажанням, зеленню та сушеним гострим перцем.

«Спробуйте його, і він стане вашим улюбленим рецептом затишного сімейного обіду», — порадила вона.

Раніше Ольга Рябенко ділилася рецептом осіннього горохового супу з копченими реберцями.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook