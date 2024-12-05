Картопляний суп із сиром: «Рецепт затишного сімейного обіду» від зірки «МайстерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, порадила фоловерам приготувати картопляний суп з сиром, назвавши його зігріваючим.
«Це справжня гастрономічна комбінація в одній тарілці, яка огортає теплом і дарує комфорт. В моєму списку він — найзимовіший суп», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Бекон — 100 гр;
- Цибуля — 1 шт;
- Стебло селери — 2 шт;
- Масло — 50 гр;
- Борошно — 2 ст. л;
- Молоко — 250 мл;
- Вершки — 250 мл;
- Бульйон або вода — 1 л;
- Картопля — 4−5 шт;
- Сушений часник — 1 ч. л;
- Паприка — 1 ч. л;
- Куркума — 1 ч. л;
- Сіль, перець — за смаком;
- Сир Чеддер — 200 г.
Читайте також: Не зможете відірватися: відома шеф-кухарка поділилася рецептом «бомбезного» супу, який ненавиділа у дитинстві
Приготування:
- Бекон нарізати на кубики, обсмажити в каструлі до золотавого кольору та відкласти.
- В ту ж саму каструлю додати подрібнені цибулю та селеру, масло та смажити 7 хвилин. Потім додати борошно, перемішати та влити молоко, вершки та бульйон чи воду.
- Додати всі спеції та порізану на невеликі кубики картоплю, варити до готовності бульби 20 хвилин.
- Половину бекону додати у кастулю разом із натертим сиром. Перемішати та варити ще одну хвилину.
- Подавати, прикрасивши беконом та сиром та, за бажанням, зеленню та сушеним гострим перцем.
«Спробуйте його, і він стане вашим улюбленим рецептом затишного сімейного обіду», — порадила вона.
Раніше Ольга Рябенко ділилася рецептом осіннього горохового супу з копченими реберцями.
Фото — скріншот62
Читайте нас у Facebook