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Картопляний суп із сиром: «Рецепт затишного сімейного обіду» від зірки «МайстерШефа»

16:06 5 грудня 2024
Суп з сиром

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, порадила фоловерам приготувати картопляний суп з сиром, назвавши його зігріваючим.

«Це справжня гастрономічна комбінація в одній тарілці, яка огортає теплом і дарує комфорт. В моєму списку він — найзимовіший суп», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Бекон — 100 гр;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Стебло селери — 2 шт;
  • Масло — 50 гр;
  • Борошно — 2 ст. л;
  • Молоко — 250 мл;
  • Вершки — 250 мл;
  • Бульйон або вода — 1 л;
  • Картопля — 4−5 шт;
  • Сушений часник — 1 ч. л;
  • Паприка — 1 ч. л;
  • Куркума — 1 ч. л;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Сир Чеддер — 200 г.

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Приготування:

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  • Бекон нарізати на кубики, обсмажити в каструлі до золотавого кольору та відкласти.
  • В ту ж саму каструлю додати подрібнені цибулю та селеру, масло та смажити 7 хвилин. Потім додати борошно, перемішати та влити молоко, вершки та бульйон чи воду.
  • Додати всі спеції та порізану на невеликі кубики картоплю, варити до готовності бульби 20 хвилин.
  • Половину бекону додати у кастулю разом із натертим сиром. Перемішати та варити ще одну хвилину.
  • Подавати, прикрасивши беконом та сиром та, за бажанням, зеленню та сушеним гострим перцем.

«Спробуйте його, і він стане вашим улюбленим рецептом затишного сімейного обіду», — порадила вона.

Раніше Ольга Рябенко ділилася рецептом осіннього горохового супу з копченими реберцями.

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Фото — скріншот

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