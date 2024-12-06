Вода з сіллю і цукром: що робити, щоб ялинка простояла довше

Справжня ялинка радує око, але інколи перші голки починають опадати вже через кілька днів. Що робити, щоб ялинка залишалася свіжою як можна довше, розповіли автори видання Polki.

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Найкраще, йдеться у статті, купувати ялинку за кілька днів до свят і поступово привчати її до температури у вашому домі. Якщо відразу занести в тепле приміщення, дерево швидко втратить колір і хвою. Тому бажано добу потримати на балконі, а потім перенести в більш теплий підвал. Удома поставте ялинку подалі від радіатора. Температура в кімнаті не повинна перевищувати 20 градусів С. Частіше відкривайте вікно, щоб повітря в кімнаті не було занадто сухим.

Головне, чим поливати ялинку. Звичайно, достатньо було б і однієї води, але вода з сіллю та цукром — перевірений спосіб продовжити термін служби ялинки. Найкраще використовувати співвідношення 2 столові ложки на літр води. Це природний кондиціонер для хвойних дерев.

Не перестарайтеся з кількістю ялинкових прикрас. Вони легкі, як пір'їнка, тільки окремо. Разом вони багато важать і змушують гілочки швидше гнутися. Купуйте світильники зі світлодіодними лампочками, які не нагріваються і не будуть додатково сушити ялинку.

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Якщо купили зрізану ялинку, вкоротіть стовбур на кілька сантиметрів — він краще вбиратиме воду. Не знімайте кору з кінця стовбура. Спочатку помістіть ялинку у відро, наповнене теплою водою, на кілька годин, щоб переконатися, що вона добре зволожена. Потім помістіть в місткість з піском або підставку з мискою для води. За потреби доливайте воду.

​Якщо ви купили ялинку в горщику, з корінням, будьте обережні, щоб не перелити її, бо дерево швидко втратить хвою. Якщо планується пересадка в ґрунт навесні, то через 14 днів ялинку потрібно виставити на балкон. Інакше в теплому будинку вона почне пускати нові паростки й неодмінно замерзне, якщо потім її поставлять в холодне приміщення.

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