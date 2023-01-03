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Не осипатиметься ще два тижні: прості поради, як продовжити життя новорічної ялинки у квартирі

17:32 3 січня 2023
Новорічна ялинка

Мешканці приватних будинків на новорічні та різдвяні свята можуть прикрашати ялинку чи сосну біля будинку, яку, до речі, треба вибирати для посадки, враховуючи низку вимог, аби вона добре росла.

Багато хто відмовляється від зрубаних дерев, віддаючи перевагу штучним. А є й ті, хто все ж таки прикрашає оселю живими ялинками чи соснами.

Деревця не стоять довго — невдовзі після свят вони починають жовтіти та скидати голки. Зазвичай, зрубана сосна живе довше за ялинку.

Є кілька методів, які дозволять деревцям довше залишатися зеленими. Цьому, наприклад, може допомогти підживлювальна суміш. Її готують з солі та аспірину. Зазвичай у відро води додають до столової ложки цукру та таблетку аспірину. Можна додати й дрібку солі. Також можна брати магазинні стимулятори росту або використовувати гліцерин

Хвойне дерево можно поміщати як у сам розчин, так і у пісок, у який щодня підливають підживлювальну суміш. Якщо ялинка стоїть на «хресті», то стовбур можна огортати зволоженою ганчіркою. Не буде зайвим й оприскування голок. Аби деревце не пересихало, його радять ставити подалі від батареї.

Також на свята можна прикрасити деревце, що росте у горщику, а згодом висадити його у відкритий грунт. Рослину потрібно акліматизувати до низьких температур і висаджувати вже тоді, коли зникне загроза нічних заморозків.

Фото Pixabay

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