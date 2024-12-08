«Це публічне оббріхування і приниження жінки»: Чорновол відповіла Кухарчуку і дорікнула Білецькому

Колишня народна обраниця, а нині військовослужбовиця Тетяна Чорновол, яка нищить ворога на фронті, дорікнула побратимам загиблого чоловіка, зокрема командиру бригади «Азов» Андрію Білецькому. Також у своєму дописі у «Фейсбук» Чорновол звинуватила командира одного з батальйонів Третьої окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука в тому, що він нібито «оббріхував» її.

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Військова у своєму дописі звернулася до дружини Білецького журналістки Тетяни Даниленко «з проханням пояснити йому деякі речі із царини моралі».

Як зауважила Чорновол, вона вдова полеглого бійця бригади «Азов» Миколи Березового, який загинув у 2014 році під час виконання наказу Білецького.

«Тому я маю моральне право очікувати на захист своєї гідності від Андрія, коли мене паплюжать, оббріхують, принижують», — додала військова та зауважила, що той, однак, буцімто ніколи не заступався за неї.

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Чорновол розповіла, що їй переслали допис і передруки з різних ЗМІ, де її нібито «оббріхує і ганьбить» у публічному просторі «найближчий із соратників» Білецького — командир другого батальйону 3 ОШБ Дмитро Кухарчук.

«Звертаюся до дружини Андрія Білецького Тетяни Даниленко с проханням пояснити йому деякі речі з царини моралі.

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Я вдова загиблого воїна Миколи Березового, який загинув в «Азові», виконуючи бойовий наказ Андрія Білецького. Тому я маю моральне право очікувати на захист своєї гідності від Андрія, коли мене паплюжать, оббріхують, принижують. Тому що, я, як кожна вдова, маю моральне право сподіватися на захист бойових побратимів чоловіка, адже він загинув замість них. Хіба ні?" — написала Чорновол.

Військова додала, що вже третій рік на фронті командуэ взводом та захищає країну.

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«Я безвилазно на фронті. Я воюю. Я безпосередньо „мінусую“ москалів, я командую взводом. Взвод — це найменший підрозділ в ЗСУ, ми не перебуваємо в штабах, ми виконуємо бойові задачі. Я не роблю військову кар’єру, я лише старлей, я лише роблю свою роботу на ввіреному мені маленькому шматочку фронту, нищу ворогів, бережу своїх солдатів. І я переконана, те, що я роблю, достойно поваги, тим паче, що я жінка, мати, вдова», — додала Чорновол.

За її словами, її оббріхує і ганьбить в публічному просторі найближчий з соратників Білецького, — командир батальйону 3 штурмової Дмитро Кухарчук.

«Він, авторитетна особа, командир батальйону самої розрекламованої славної 3 штурмової бригади, опустився до такого гімна, що публічно поставив під сумнів, що я воюю. Я 200 днів тільки в цьому році на прямій видимості ворога, а він бреше, що я в «урядовому кварталі», — написала Чорновол.

За її словами, вона в цьому році була 15 днів у відпустці — їздила отримувати сертифікат пілота БПЛА.

«Їздила в ППД бригади під час переформатування структури. Всього 25 днів була не на фронті, і справді кілька разів в ці дні була в офісі Пашинського, який мене забезпечує зброєю. Всі інші дні в поточному році я була на фронті», — додала Чорновол.

Чорновол стверджує, що Кухарчук буцімто зробив це «свідомо». На її думку, він «виконав замовлення» від нардепа Олександра Качури на «публічне оббріхування і приниження жінки».

Вона додала, що сприймає «публічний пасквіль» від Кухарчука, як такий, що «з'явився з дозволу Білецького». На тлі цього військова закликала Тетяну Даниленко «пояснити» Білецькому, що «не можна паплюжити вдову».

Даниленко, Білецький чи Кухарчук поки що ніяк не коментували цієї заяви.

Як писали «ФАКТИ», Тетяна Чорновол заявляла про зв’язки Качури з громадською організацією колишнього народного депутата віктора медведчука. Згодом суд задовольнив позов Качури до Чорновол, 5 каналу, каналу «Прямий» і експрезидента Петра Порошенка у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.

У листопаді 2024 року Чорновол заявила, що гроші з її бойових виплат відраховуються нардепу Качурі. Проте той казав, що це було стягненням судових витрат у межах судової справи.

Дмитро Кухарчук прокоментував цей конфлікт та назвав депутата своїм другом. Військовий також заявив, що коли НАБУ викликала Чорновол дати свідчення, вона «запросила їх на фронт», хоча сама на той момент нібито перебувала не там.

Фото з ФБ Тетяни Чорновол

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