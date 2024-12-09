Чому дорожчають ліки? Фармринок монополізували два гіганти — «Бадм» та «Оптіма»

За останні три роки чистий прибуток фармацевтичних дистриб'юторів в Україні виріс у шість разів, зокрема, й через встановлення надмірних цін на ліки для населення. Такі дії викликають запитання щодо прозорості ціноутворення та справедливості умов для споживачів, йдеться у статті «РБК-Україна».

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«За останні три роки середній розмір націнки дистриб’юторів зріс у 2,5 раза — з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му. Це в черговий раз свідчить про змову великих дистриб’юторів та зловживання їхнім домінуючим становищем», — йдеться у матеріалі.

Аналіз діяльності фармдистриб’юторів за період 2020−2024 років показав, що підвищення націнок стало однією зі стратегій для збереження власної прибутковості на тлі війни та економічних викликів.

Український ринок фармацевтичної дистрибуції сьогодні контролюється двома гігантами. Це компанії «Бадм» та «Оптіма», які разом утримують понад 90% ринку.

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Монополісти отримали можливість диктувати ціни та умови співпраці як для аптечних мереж, так і для виробників ліків. Однак це підриває доступність ліків для широкого загалу.

«Інші гравці, зокрема компанія „Вента“, мають обмежені можливості: з числа двадцяти найбільших аптечних мереж лише 27% обрали співпрацю з цим дистриб’ютором», — йдеться в аналізі.

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже взявся за розслідування: обидві компанії ризикують отримати багатомільярдні штрафи: для «Оптіми» сума може скласти 5,4 млрд грн, а для «Бадму» — 6 млрд грн.

«Примітно, що їхні власники вже встигли терміново вивести значні суми дивідендів: „Оптіма“ — майже 2,9 млрд грн, а „Бадм“ — понад 2,3 млрд грн. Такий крок свідчить про спробу зменшити активи компаній перед потенційними штрафами», — акцентують у матеріалі.

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Народна депутатка та лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко також ініціювала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка має зупинити схеми монополістів-посередників. Зокрема, ТСК планує розробити законодавчі ініціативи для суттєвого зниження цін в аптеках і забезпечення прозорості ринку.

Автори матеріалу вважають, що для розв'язання проблеми монополії фармацевтичної дистрибуції в Україні слід вжити системних заходів.

«Необхідно розробити та впровадити комплексну стратегію реформування ринку фармацевтичної дистрибуції, що включатиме заходи для підтримки конкуренції, боротьби з корупцією та створення прозорих умов для всіх учасників ринку», — наголошують експерти.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно ввести регуляцію цін на ліки.

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