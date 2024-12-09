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Печиво з корицею: чарівний смак Різдва

22:01 10 грудня 2024
Різдвяне печиво

Різдво наближається — і це чудово! А яке свято без випічки? Якщо ви хочете порадувати рідних та близьких, приготуйте хрумке печиво з корицею. Використовуйте формочки у вигляді новорічних іграшок та сніжинок. Аромат печива створить у вашому будинку особливу атмосферу. Приготуйте — і ваші рідні та близькі скажуть вам спасибі.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Дуже смачне хрумке печиво

Коричневий цукор 80 г

Цукрова пудра 20 г

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Вершкове масло 160 г

5 г ванільного цукру

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Сіль

Пшеничне борошно 250 г

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Мигдальне борошно 20 г

Розпушувач 4 г

Сода 1 г

30 г холодного молока

Кориця

Вершкове масло з'єднати з цукровою пудрою, ванільним цукром, сіллю та коричневим цукром — і добре збити. Додаємо сухі інгредієнти — просіяне борошно, мигдальне борошно, корицю, соду й розпушувач тіста. Додамо молоко та замішуємо тісто.

Тісто загортаємо в плівку — і на 30 хвилин у холод. Вирізаємо формами печиво.

Випікаємо за температури 180 градусів 10−12 хвилин. Печиво має стати хрустким після остигання.

І смачного!

Раніше фудблогерка Марина Гармаш розповідала, як приготувати смачні пиріжки з повидлом.

Читайте також: «Аромат пряникового будиночка неймовірний, бо в тісті запашні прянощі», — кулінарка Оксана Вознюк

Фото з альбому Елли Іванової

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