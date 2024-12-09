Печиво з корицею: чарівний смак Різдва
Різдво наближається — і це чудово! А яке свято без випічки? Якщо ви хочете порадувати рідних та близьких, приготуйте хрумке печиво з корицею. Використовуйте формочки у вигляді новорічних іграшок та сніжинок. Аромат печива створить у вашому будинку особливу атмосферу. Приготуйте — і ваші рідні та близькі скажуть вам спасибі.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
Дуже смачне хрумке печиво
Коричневий цукор 80 г
Цукрова пудра 20 г
Вершкове масло 160 г
5 г ванільного цукру
Сіль
Пшеничне борошно 250 г
Мигдальне борошно 20 г
Розпушувач 4 г
Сода 1 г
30 г холодного молока
Кориця
Вершкове масло з'єднати з цукровою пудрою, ванільним цукром, сіллю та коричневим цукром — і добре збити. Додаємо сухі інгредієнти — просіяне борошно, мигдальне борошно, корицю, соду й розпушувач тіста. Додамо молоко та замішуємо тісто.
Тісто загортаємо в плівку — і на 30 хвилин у холод. Вирізаємо формами печиво.
Випікаємо за температури 180 градусів 10−12 хвилин. Печиво має стати хрустким після остигання.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової11
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