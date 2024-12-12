Гарбузово-сирний десерт для новорічного столу: гості будуть у захваті
Новорічний стіл неможливо уявити без нових незвичайних страв. На десерт можна приготувати гарбузово-сирний десерт і прикрасити його м'ятою та свіжими ягодами. Альтернативою ягодам можуть стати улюблені фрукти.
Такі ласощі стануть справжньою окрасою столу. Вони дуже незвичайні, і цим, звісно, теж привабливі.
Рецептом вишуканих ласощів із досить простих інгредієнтів на своєму Youtube-каналі поділилася кулінар Елла Іванова.
- Це смачний, красивий та корисний десерт, — каже Елла Іванова. — Поєднання смаків вас здивує. Пригощайте ласощами друзів та близьких — гадаю, їм сподобається.
Незвичайний гарбузово-сирний десерт
Інгредієнти:
1 невеликий гарбуз
Сир з білою пліснявою або моцарелла
Мед — за смаком
Ягоди або фрукти, а також м'ята для декору
Приготування:
Гарбуз розрізаємо, видаляємо насіння, збризкуємо трохи олією і запікаємо при 180 градусах в духовці приблизно 15 хвилин — до м'якості. Сир викладаємо на гарбуз та запікаємо 5−8 хвилин. Додаємо мед. Прикрашаємо ягодами та м'ятою.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як приготувати на новорічний стіл незвичайну закуску «Око змії» .
Фото Елли Іванової46
Читайте нас у Facebook