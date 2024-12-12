Тефтелі у томатному соусі: ідеально для ситного обіду
Ці тефтелі в томатному соусі - страва, яка вражає своєю простотою та насиченим смаком. М’які, соковиті кульки з фаршу в поєднанні з ароматним томатним соусом створюють смак, перед яким важко встояти. Їх люблять і діти, і дорослі, пише poprostupycha.
Інгредієнти:
- 550 г фаршу, наприклад курячого
- 1 велика цибулина або 2 цибулини поменше
- 2 зубчики часнику
- ½ чайної ложки орегано
- ½ чайної ложки солодкого перцю
- 4 плоскі столові ложки панірувальних сухарів
- 1/3 плоскої чайної ложки солі
- ¼ плоскої чайної ложки перцю
Томатний соус:
- 400 г консервованих помідорів
- 2 столові ложки томатного пюре
- 1 зубчик часнику
- 250 мл овочевого або м’ясного бульйону
- ½ чайної ложки сушеного орегано або прованських трав
- 1 плоска чайна ложка солодкого перцю
- За бажанням свіжа зелень, наприклад, базилік, чебрець або розмарин
Приготування:
На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити дрібно нарізану цибулю (1 велику цибулину або 2 цибулини поменше). Покладіть фарш, пресований часник (2 зубчики), орегано, солодкий перець, панірувальні сухарі, сіль і перець. Якщо хочете, додайте плоску чайну ложку подрібненої петрушки або кропу. Перемішайте все руками або ложкою. Додайте яйце і знову перемішайте. М'ясна маса буде досить сильно липнути до рук.
Злегка змочіть руки і сформуйте невеликі кульки. Розігрійте сковороду з олією. Смажте тефтелі на середньому вогні приблизно 5−7 хвилин. Щохвилини злегка пересуваємо сковороду, щоб обертати тефтелі. Важливо, щоб вони рівномірно просмажились з усіх боків.
Для соусу. Додати в сковороду консервовані порізані помідори, пюре, бульйон, сушений орегано, продавлений зубчик часнику, солодкий перець, а також за бажанням подрібненої свіжої зелені. Варити на повільному вогні приблизно 10−15 хвилин. Приправити сіллю і перцем за смаком.
Подавайте тефтелі в томатному соусі з улюбленим гарніром. Вони чудово поєднуються з макаронами, наприклад, тальятелле або рисом.
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