Тефтелі у томатному соусі: ідеально для ситного обіду

Ці тефтелі в томатному соусі - страва, яка вражає своєю простотою та насиченим смаком. М’які, соковиті кульки з фаршу в поєднанні з ароматним томатним соусом створюють смак, перед яким важко встояти. Їх люблять і діти, і дорослі, пише poprostupycha.

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Інгредієнти: 550 г фаршу, наприклад курячого

1 велика цибулина або 2 цибулини поменше

2 зубчики часнику

½ чайної ложки орегано

½ чайної ложки солодкого перцю

4 плоскі столові ложки панірувальних сухарів

1/3 плоскої чайної ложки солі

¼ плоскої чайної ложки перцю Томатний соус: 400 г консервованих помідорів

2 столові ложки томатного пюре

1 зубчик часнику

250 мл овочевого або м’ясного бульйону

½ чайної ложки сушеного орегано або прованських трав

1 плоска чайна ложка солодкого перцю

За бажанням свіжа зелень, наприклад, базилік, чебрець або розмарин

Приготування:

На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити дрібно нарізану цибулю (1 велику цибулину або 2 цибулини поменше). Покладіть фарш, пресований часник (2 зубчики), орегано, солодкий перець, панірувальні сухарі, сіль і перець. Якщо хочете, додайте плоску чайну ложку подрібненої петрушки або кропу. Перемішайте все руками або ложкою. Додайте яйце і знову перемішайте. М'ясна маса буде досить сильно липнути до рук.

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Злегка змочіть руки і сформуйте невеликі кульки. Розігрійте сковороду з олією. Смажте тефтелі на середньому вогні приблизно 5−7 хвилин. Щохвилини злегка пересуваємо сковороду, щоб обертати тефтелі. Важливо, щоб вони рівномірно просмажились з усіх боків.

Для соусу. Додати в сковороду консервовані порізані помідори, пюре, бульйон, сушений орегано, продавлений зубчик часнику, солодкий перець, а також за бажанням подрібненої свіжої зелені. Варити на повільному вогні приблизно 10−15 хвилин. Приправити сіллю і перцем за смаком.

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Подавайте тефтелі в томатному соусі з улюбленим гарніром. Вони чудово поєднуються з макаронами, наприклад, тальятелле або рисом.

Нагадаємо рецепт смачної скумбрії, запеченої у духовці.

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