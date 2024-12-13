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Світ

Китай надає рф платформу для пропаганди бажаного варіанта завершення війни, — ISW

14:21 14 грудня 2024
дмитро медвєдєв та Сі Цзіньпін

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін продовжує надавати офіційним особам кремля платформу для формулювання своїх вимог щодо українського суверенітету, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Відомо, що заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв зустрівся з Сі 12 грудня в Пекіні.

«Вони обговорили ситуацію в Сирії та Україні та підкреслили двосторонні відносини росії та КНР та їхню співпрацю в багатосторонніх інституціях. Сі повторив стандартну позицію КНР щодо війни в Україні, закликавши до «деескалації» та рекламуючи ініціативу КНР «Друзі миру», — повідомляють аналітики.

Пізніше 12 грудня медведєв заявив пропагандистським ЗМІ, що він і Сі обговорювали потенційне врегулювання в Україні та стверджували, що росія «готова відновити переговори з Україною», але лише якщо «Україна зрозуміє реалії, які склалися… на місцях».

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Він прямо посилався на промову путіна від 14 червня 2024 року, в якій глава кремля заявив, що українські сили повинні «повністю вийти» з підконтрольної Україні території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до того, як росія погодиться вступити в переговори.

«Офіційні особи кремля вже давно вживають вислів „реалії на місцях“ для позначення російських успіхів на полі бою, хоча здебільшого поступових і змусити Україну та її партнерів піти на поступки щодо суверенітету України шляхом визнання територій, які росія незаконно окупувала. Російський варіант „переговорів“, який враховує „реалії на місцях“, вимагає від України майже 20 відсотків своєї території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією», — йдеться у звіті.

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Раніше «ФАКТИ» писли про те, що у Європі ідея переговорів з путіним «території в обмін на мир в Україні» вже не викликає обурення.

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