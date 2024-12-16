Палички «савоярді»: всі будуть у захваті від цих ласощів
Варто навчитися пекти улюблені ласощі. Коли ви переконаєтеся, що це просто й швидко, робитимете це щоразу, коли з'явиться натхнення. Ваші рідні будуть щасливими, а будинок наповниться ароматами щастя.
Рецептом паличок «савоярді», які дуже популярні не лише в Італії, а й в інших країнах світу, поділилася кулінарка Елла Іванова.
Палички «савоярді»
4 яйця
100 г цукру
Сіль
Борошно 130−150 г (залежно від розміру яєць)
Цукрова пудра для посипання
Відокремлюємо білки від жовтків. І ті, й інші збиваємо з цукром. У білок при збиванні додаємо ще й сіль. Білкову та жовткову суміш з'єднуємо й додаємо просіяне борошно. Вимішуємо лопаткою тісто, яке потім за допомогою кондитерського мішка викладаємо на пергамент на деко у вигляді паличок. Посипаємо кожну цукровою пудрою.
Випікаємо палички за температури 180 градусів близько 6−9 хвилин.
Як тільки печиво підрум'янилося, вимикайте духовку й залиште випічку на 10−15 хвилин у вимкненій відкритій духовці. Подавайте з чаєм чи кавою.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповіла, як спекти печиво з корицею до Різдва .
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