Палички «савоярді»: всі будуть у захваті від цих ласощів

Варто навчитися пекти улюблені ласощі. Коли ви переконаєтеся, що це просто й швидко, робитимете це щоразу, коли з'явиться натхнення. Ваші рідні будуть щасливими, а будинок наповниться ароматами щастя.

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Рецептом паличок «савоярді», які дуже популярні не лише в Італії, а й в інших країнах світу, поділилася кулінарка Елла Іванова.

Палички «савоярді»

4 яйця

100 г цукру

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Сіль

Борошно 130−150 г (залежно від розміру яєць)

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Цукрова пудра для посипання

Відокремлюємо білки від жовтків. І ті, й інші збиваємо з цукром. У білок при збиванні додаємо ще й сіль. Білкову та жовткову суміш з'єднуємо й додаємо просіяне борошно. Вимішуємо лопаткою тісто, яке потім за допомогою кондитерського мішка викладаємо на пергамент на деко у вигляді паличок. Посипаємо кожну цукровою пудрою.

Випікаємо палички за температури 180 градусів близько 6−9 хвилин.

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Як тільки печиво підрум'янилося, вимикайте духовку й залиште випічку на 10−15 хвилин у вимкненій відкритій духовці. Подавайте з чаєм чи кавою.

І смачного!

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