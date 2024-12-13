«Тисяча Зеленського»: у Мінекономіки відхрестилися від скандальної вимоги, назвавши це ініціативою банків

Незабаром після запуску державних програм «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка», названої також «тисячою Зеленського», з'ясувалась неприємна деталь. Виявилося, що при випуску картки для отримання грошей від держави, одержувачі мають дозволити доступ банкам до витрат за своїми рахунками, тобто фактично дозволити доступ до банківської таємниці.

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У Міністерстві економіки України відхрестилися від цього пункту у банківських договорах, заявивши, що банки не повинні вимагати додаткових дозволів на розкриття інформації від своїх клієнтів-учасників цих держпрограм. А відомство навіть направило банкам роз'яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних при реалізації програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек».

«Для нарахування користувачеві кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою „Національний кешбек“ уряд потребує даних виключно про транзакції щодо купівлі або повернення відповідних товарів. Це товари, що беруть участь у програмі, куплені у торгових закладах, що беруть участь у програмі. Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати участь у ній. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки», — наголосили у пресслужбі Мінекономіки.

Також там зазначили, що закрити банківську картку «Національний кешбек» або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть будь-якої миті. Для цього слід звернутись до підтримки банку.

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Загалом, за даними Міністерства економіки України, українці подали близько 6 млн заявок на отримання «Зимової єПідтримки» і близько 2 млн з них уже встигли отримати гроші.

Тим часом оформити отримання «тисячі Зеленського» можна через банки-партнери програми, а деякі українці вже навіть придумали схему як перевести в готівку ці гроші.

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