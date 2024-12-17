Потрібно обов'язково звертатися до міжнародного реєстру збитків: юристи назвали причину

З 25 липня українці, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії рф, можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. Як подати заяву, які документи потрібні та які переваги це може принести заявнику, розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО».

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«Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, слугує для документального обліку доказів та інформації, що стосуються заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 р. або пізніше на території України».

Аби подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, в першу чергу треба:

1. зареєструватись чи авторизуватись на порталі Дія.

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2. заповнити заяву, внісши інформацію:

про себе

своє житло

право власності на нього

що спричинило руйнування

характер пошкодження або знищення

та інші відомості

підтвердьте автозаповнені дані.

3. підпишіть заяву електронним підписом та відправте.

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«Подати заяву можуть:

повнолітні,

власники нерухомого майна,

за наявності РНОКПП та електронного підпису.

Реєстр не розглядає заяву по суті і не присуджує компенсацію. Його мета — зібрати дані, зафіксувати заподіяну шкоду.

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Сам механізм виплати компенсацій буде створений пізніше.

Заява та докази до неї будуть передані майбутній компенсаційній комісії для розгляду по суті та прийняття рішення про розмір компенсації.

Статус заяви та повідомлення про хід розгляду заяви надійдуть у кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту".

Незважаючи на те, що на сьогодні компенсацію ще не можна отримати, варто використати цю можливість і подавати заяву до реєстру, бо це не лише спосіб зафіксувати шкоду, але й зголосити міжнародній спільноті про її масштаби.

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