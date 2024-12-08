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Клуб споживачів

Тепер унітаз точно буде білішим за сніг: жителька Миколаєва поділилась ще одним способом очистки сантехніки

19:30 8 грудня 2024
Сяючий унітаз

Після того, як жителька славного міста Миколаїв поділилась в Мережі перевіреним способом очистки унітазу, їй прийшло багато подяк та схвальних відгуків.

В той же час деякі з респондентів писали, що отримали не зовсім той результат, на який розраховували, і просили додати ще порад зі своєї практики.

Не довго розмірковуючи, жінка показла ще один дієвий спосіб усунення засмічень у сантехніці, який був відомим їй з практики.

Він полягає у застосуванні домашнього засобу, який складається з 200 мл води, 25 г лимонної кислоти, 1 чайної ложки харчової соди, 2 столових ложок будь-якого засобу для миття посуду і на додачу — 1 столової ложки зубної пасти.

Все це необхідно добре перемішати. А оскільки під час перемішування утворюється дуже багато піни, дайте їй осісти і перелийте в чисту ємність.

Тепер наш розчин треба просто налити в унітаз, розподіливши і по стінках, та залишити приблизно на 1 годину.

Опісля гарненько ще раз пройдіться по сантехніці йоржиком.

Також експертка розповіла, як видаляє дуже застарілий наліт сечового каменю з першого разу — це можливо за використання азотної кислоти. Але з нею потрібно поводитися дуже обережно і обов'язково працювати в рукавичках.

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Також нагадаємо про 5 найефективніших методів прибирання в туалеті від професійних клінерів.

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