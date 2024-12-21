Не лише 211-а бригада: знущання з військових виявлено ще у двох десятках бригад, — нардеп (відео)

Нещодавно в Україні спалахнув гучний скандал — були оприлюднені факти знущання над військовослужбовцями в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після публікації журналістського розслідування, хоча відповідні перевірки в бригаді велися вже давно. В Міноборони заявляли, що не знали про такий стан справ. Виявилося, що подібні факти є й в інших бригадах.

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Про це повідомила нардеп Ганна Скороход в етері Свобода Live, зазначивши, що за час роботи тимчасової слідчої комісії, яку вона очолювала, розглядали випадки знущань у 22 бригадах. Щодо стану справ у 211-й бригаді, то ще 10 вересня поточного року про це повідомили правоохоронцям, СБУ та ДБР.

«Така ситуація склалася не в одній бригаді. Ми розглядали ситуацію в 22-х бригадах, де у військовослужбовців вимагали гроші та знущалися над ними. В деяких випадках такі дані не підтверджувалися. В деяких — підтверджувалися. З цього приводу відкривали кримінальні провадження, проводилися розслідування», — зазначила вона та додала, що наразі не має доступу до таких матеріалів, бо і термін роботи ТСК закінчився, і є таємниця слідства.

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За її словами, серйозні порушення не виносилися на загал, аби членів тимчасової слідчої комісії не звинувачували в дискредитації армії.

Нагадаємо, що 19 грудня суд відправив під варту командира 211-ї бригади Олега Побережнюка, якому раніше повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Втім, вже наступного дня він вийшов під заставу у майже мільйон гривень.

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Фото зі сторінки Ганни Скороход у соцмережах

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