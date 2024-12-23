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Закуска з буряка: мінімум продуктів та максимум задоволення

8:46 23 грудня 2024
Намазка з буряка. Фото Елли Іванової

Буряк — овоч, який можна використовувати для приготування багатьох страв. І не тільки салатів, а й різних намазок на батон чи хліб. Вдале поєднання — буряк та сир. Спробуйте — і переконайтесь у цьому самі. Така страва не тільки смачна, а й досить бюджетна. А ще дуже гарна. Невипадково буряки використовують як природний барвник у кондитерському мистецтві.

Рецептом ласощів поділилася кулінар Елла Іванова, яка не перестає дивувати цікавими ідеями.

- Ця бурякова намазка напевно стане вашою коханою, — каже Елла Іванова. — Готуйте для рідних та близьких із задоволенням та любов'ю. І завжди пробуйте страву, щоб удосконалити її смак. Страви з буряка завжди ефектно виглядають на столі. Подавайте їх естетично — це зробить їх ще апетитнішими.

Рецепт закуски з буряка

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Інгредієнти:

3 відварені буряки
150 г сиру
Сіль
2−3 зубочки часнику
Перець
1 столова ложка рослинної олії

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Усі інгредієнти збити у блендері.

Пробуємо, за бажання можна додати трохи цукру та яблучного оцту. Подавайте зі свіжим багетом чи батоном.

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Фото Елли Іванової

Раніше розповідали про те, як приготувати новорічний порційний салат, до складу якого входить буряк .

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