Аромат свята: готуємо імбирні пряники

Хрусткі, ароматні та злегка пікантні імбирні пряники — чудове печиво на Різдво та й не тільки. Це ідеальний рецепт пряників, тому що вони готові до вживання відразу після охолодження, пише польський кулінарний сайт aniagotuje.

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Інгредієнти: 300 г борошна пшеничного

100 г натурального вершкового масла

200 г рідкого, світлого меду

50 г імбирних цукатів

2 столові ложки спецій для пряників — 20 г

по чайній ложці какао і імбирного порошку

1 плоска чайна ложка харчової соди

Приготування:

Спочатку треба дрібно нарізати імбирні цукати. Чим дрібніше ви наріжете імбир, тим легше буде вирізати імбирне печиво.

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Насипте в миску борошно. Додаємо дві столові ложки якісних спецій для пряників (без борошна і цукру), а також по чайній ложці какао й імбирного порошку. Також додайте харчової соди. Все ретельно перемішати, наприклад, за допомогою кухонного вінчика або просіяти через ситечко в іншу ємність.

100 г вершкового масла розтоплюємо в каструлі на слабкому вогні. Охолоджене вершкове масло вилити в миску з сухими інгредієнтами. Також залити 200 грамами рідкого меду. Додати до суміші раніше нарізаний імбир. Вимісити інгредієнти руками або міксером.

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Порада: якщо тісто вийшло занадто сухим, в нього завжди можна додати трохи сметани або яєчний жовток.

Сформуйте з тіста кулю. Загорніть її в прозору харчову фольгу і поставте в холодильник мінімум на дві години, але не на ніч.

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Почніть розігрівати духовку. Встановіть 175 градусів з опцією випічки зверху/знизу або 160 градусів з функцією конвекції. Викладіть охолоджене тісто на кондитерську дошку або чисту стільницю. Стільницю також необхідно трохи присипати борошном. Відріжте шматок тіста. Відрізану частину розкачати в корж товщиною близько 3 мм. Формою для сніжинок (розміром 8 см) виріжте імбирне печиво. Ви також можете використовувати інші новорічні форми подібного розміру. Імбирні пряники зберігають візерунки/форму після випічки.

Тонке деко вистелити аркушем паперу для випічки. Залишайте невеликі відстані між пряниками, оскільки в духовці вони лише трохи «підростають». Вирізавши перші пряники, замісити тісто, що залишилося, додати шматочок свіжого тіста і знову розкачати. Виріжте ще одну частину. Бажано після нарізання залишити тісто в холодильнику.

Поставте деко з пряниками на середню стійку в розігріту до 175 градусів духовку. Випікати пряники приблизно 12−13 хвилин (до легкої рум'яності). Їх можна відразу діставати з духовки і класти в камеру наступну порцію.

Нагадаємо дуже простий рецепт мініштолена із в’яленою журавлиною. До речі, мініштоллени можуть стати чудовим подарунком на Різдво.

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