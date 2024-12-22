Новорічний салат із хурмою: яскравий, як ялинкові іграшки

Страви з хурмою, яка відома своїми корисними властивостями, незвичайні і створюють радісний настрій завдяки її помаранчевому кольору. Звичайно, це можуть бути насамперед салати. І не тільки десертні, де поєднуються цитрусові, груша, ківі, виноград, а й ті, в яких хурма є поряд з овочами — наприклад, болгарським перцем, цибулею та зеленню. Подавайте салат красиво! Від подачі залежить те, наскільки страва виглядає апетитно.

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Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо дуже смачний салат — незвичайний, яскравий, соковитий та ароматний, — каже Елла Іванова. — Поєднання інгредієнтів у ньому неймовірне. Після першої ложки важко зупинитись. Приготуйте цю смакоту на зимові свята — ваші рідні та близькі будуть у захваті.

Салат із хурмою 2 хурми

1 цибулина

1 болгарський перець Для заправки РЕКЛАМА Сіль

Перець

2 столові ложки рослинної олії

Сумах

Кінза

Сік та цедра половини лимона

Хурму порізати на слайси, з'єднати з порізаною цибулею та болгарським перцем. Заправити соусом з кинзи та спецій з олією та соком, а також цедрою лимона.

І смачного!

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Порадуйте також рідних на свята незвичайним та дуже смачним десертом — чізкейком у яблуці.

Фото з альбому Елли Іванової

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