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Новорічний салат із хурмою: яскравий, як ялинкові іграшки

22:01 22 грудня 2024
салат із хурмою

Страви з хурмою, яка відома своїми корисними властивостями, незвичайні і створюють радісний настрій завдяки її помаранчевому кольору. Звичайно, це можуть бути насамперед салати. І не тільки десертні, де поєднуються цитрусові, груша, ківі, виноград, а й ті, в яких хурма є поряд з овочами — наприклад, болгарським перцем, цибулею та зеленню. Подавайте салат красиво! Від подачі залежить те, наскільки страва виглядає апетитно.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо дуже смачний салат — незвичайний, яскравий, соковитий та ароматний, — каже Елла Іванова. — Поєднання інгредієнтів у ньому неймовірне. Після першої ложки важко зупинитись. Приготуйте цю смакоту на зимові свята — ваші рідні та близькі будуть у захваті.

Салат із хурмою

  • 2 хурми
  • 1 цибулина
  • 1 болгарський перець

Для заправки

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  • Сіль
  • Перець
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сумах
  • Кінза
  • Сік та цедра половини лимона

Хурму порізати на слайси, з'єднати з порізаною цибулею та болгарським перцем. Заправити соусом з кинзи та спецій з олією та соком, а також цедрою лимона.

І смачного!

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Порадуйте також рідних на свята незвичайним та дуже смачним десертом — чізкейком у яблуці.

Фото з альбому Елли Іванової

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