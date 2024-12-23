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Суспільство та люди

З порно — весело: у Раді погодилися декриміналізувати «веселі картинки». Але не всі

17:47 23 грудня 2024
Декриміналізація порно&nbsp;— У комітеті Ради погодилися декриміналізувати порно

У Верховній Раді правоохоронний комітет підтримав взяття законопроєкту № 12191 про декриміналізацію порно за основу. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

«За» проголосували 11 нардепів, двоє утрималося.

«Ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь напочатку наступного року зможемо винести в залу. Ще раз для ЗМІ — це саме ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ порно. Це НЕ „легалізація порно“ — воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. !! Коротко — ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3−5 років. Все. Це — „декриміналізація порно“. Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові „таємні закупівлі“ у веб-камерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото», — пояснив нардеп.

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За словами Железняка, до другого читання ще буде багато доопрацювань.

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«Закон ще буде доопрацьовуватися. Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ, про яку ви чули на минулому тижні від ЗМІ», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», новим законопроєктом пропонується переглянути дію двох статей Кримінального кодексу: 301-ої, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а також 302-ої, яка стосується організації «місць розпусти». Зокрема, статтю 301 пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх.

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