Картопляні кульки з оселедцем: ідеальна закуска не лише до новорічного столу

Суперфіналістка кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом закуски з оселедцем та буряком, запропонувала приготувати ще одну рибну страву — кульки з оселедцем.

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«Це відмінний варіант закуски, який ідеально впишеться в новорічне або будь-яке інше святкове меню. Яскраві, апетитні, ніжні і просто дуже смачні кульки припадуть до смаку всім гостям», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Картопля (варена або запечена) — 3 шт;

Яйце варене — 1 шт;

Оселедець — 1 шт;

Плавлений сир — 70 г;

Цедра лимону- ½ шт;

Сіль, перець за смаком;

Кріп — 30 г;

Зелена цибуля — 2 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Картоплю, яйце та плавлений сир натерти на середню тертку та додати цибулю з цедрою.

Філе оселедця нарізати на дрібні кубики та додати до маси. Посолити та поперчити.

З 1−2 ложок маси сформувати кульки та обваляти кожну у подрібненому кропі.

Покласти на годину у холодильник та подавати до столу.



А альтернативою традиційному салату «Шуба» на святковому столі може стати польский салат «Оселедець під периною».

Фото — скріншот

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