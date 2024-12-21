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Картопляні кульки з оселедцем: ідеальна закуска не лише до новорічного столу

10:56 21 грудня 2024
Закуска з оселедцем від Ольги Рябенко, фото скріншот

Суперфіналістка кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом закуски з оселедцем та буряком, запропонувала приготувати ще одну рибну страву — кульки з оселедцем.

«Це відмінний варіант закуски, який ідеально впишеться в новорічне або будь-яке інше святкове меню. Яскраві, апетитні, ніжні і просто дуже смачні кульки припадуть до смаку всім гостям», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Картопля (варена або запечена) — 3 шт;
  • Яйце варене — 1 шт;
  • Оселедець — 1 шт;
  • Плавлений сир — 70 г;
  • Цедра лимону- ½ шт;
  • Сіль, перець за смаком;
  • Кріп — 30 г;
  • Зелена цибуля — 2 шт.

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Приготування:

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  • Картоплю, яйце та плавлений сир натерти на середню тертку та додати цибулю з цедрою.
  • Філе оселедця нарізати на дрібні кубики та додати до маси. Посолити та поперчити.
  • З 1−2 ложок маси сформувати кульки та обваляти кожну у подрібненому кропі.
  • Покласти на годину у холодильник та подавати до столу.

А альтернативою традиційному салату «Шуба» на святковому столі може стати польский салат «Оселедець під периною».

Фото — скріншот

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