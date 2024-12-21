Картопляні кульки з оселедцем: ідеальна закуска не лише до новорічного столу
Суперфіналістка кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом закуски з оселедцем та буряком, запропонувала приготувати ще одну рибну страву — кульки з оселедцем.
«Це відмінний варіант закуски, який ідеально впишеться в новорічне або будь-яке інше святкове меню. Яскраві, апетитні, ніжні і просто дуже смачні кульки припадуть до смаку всім гостям», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Картопля (варена або запечена) — 3 шт;
- Яйце варене — 1 шт;
- Оселедець — 1 шт;
- Плавлений сир — 70 г;
- Цедра лимону- ½ шт;
- Сіль, перець за смаком;
- Кріп — 30 г;
- Зелена цибуля — 2 шт.
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Приготування:
- Картоплю, яйце та плавлений сир натерти на середню тертку та додати цибулю з цедрою.
- Філе оселедця нарізати на дрібні кубики та додати до маси. Посолити та поперчити.
- З 1−2 ложок маси сформувати кульки та обваляти кожну у подрібненому кропі.
- Покласти на годину у холодильник та подавати до столу.
А альтернативою традиційному салату «Шуба» на святковому столі може стати польский салат «Оселедець під периною».
Фото — скріншот56
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