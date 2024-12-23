Відправка 11 000 солдатів на війну з Україною мала на меті зміцнити зв'язки між Кім Чен Ином і путіним, але замість цього вони стали «гарматним м'ясом». Днями ГУР заявив, що 30 північнокорейців були вбиті або поранені в боях навколо сіл Плехово, Воробжа і Мартинівка в Курській області. Цю цифру підтвердив речник Ради національної безпеки США. Дещо пізніше член парламенту Південної Кореї Лі Сун Квон, який був проінформований розвідувальними службами своєї країни, заявив, що загалом загинуло щонайменше 100 північнокорейських солдатів, а ще 1 000 отримали поранення, пише The Telegraph.

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Багато хто висловлює здивування з приводу позірної наївності північнокорейських військ, які вперше потрапили під обстріл. На відеокадрах видно, як північнокорейські солдати намагаються сховатися за кущами та нечисленними деревами на відкритих засніжених полях, в той час як на них нещадно полюють безпілотники.

«Вони не розуміють, що відбувається, — сказав один з командирів українського безпілотника в інтерв'ю The Washington Post. — Ми були дуже здивовані, ми ніколи не бачили нічого подібного — від сорока до п'ятдесяти людей, що біжать по полю. Це ідеальна мішень для артилерії і операторів безпілотників Mavic. Росіяни ніколи так не бігали».

Марк Кансіан, полковник морської піхоти США, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), також спілкувався з українськими офіцерами. «Я здивований, що північнокорейців використовують невеликими групами, — каже він. — Якщо це правда, то вони дійсно стануть гарматним м'ясом».

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Однак така тактика не суперечить російській стратегії, яка протягом останніх двох років більше покладається на чисельну перевагу, ніж на інновації.

«росія вже давно розгортає свої елітні сили як піхоту для лобових атак, — каже аналітик з питань росії в Інституті вивчення війни Крістіна Гарвард. — Малоймовірно, що росія розгорнула б північнокорейські сили якось інакше».

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Озброєні фальшивими документами, що ідентифікують їх як бурятів, сотнею елементарних слів російської мови і деякими поспішними тренуваннями, корейці виглядають не готовими до боротьби з загартованими у боях українцями. Аналітики вважають, що північнокорейські війська можуть зазнати втрат до 90 відсотків.

Ці втрати, ймовірно, посиляться мовними і оперативними проблемами багатонаціонального розгортання.

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Російська і корейська мови дуже відрізняються. Можливо, росіяни не дуже довіряють північнокорейському командуванню. На думку ГУР, саме цей мовний бар'єр призвів до нещодавнього інциденту з «дружнім вогнем», в якому вісім чеченських солдатів були вбиті північнокорейцями. Південнокорейські спецслужби вважають, що «витратні» північнокорейські підрозділи розглядаються їхніми російськими союзниками «більше тягарем, ніж активом».

«У нас недостатньо інформації, щоб оцінити ефективність інтеграції Корейської народної армії з російськими військами в Курську, — каже Майкл Медден, експерт з Північної Кореї в Центрі Стімсона у Вашингтоні. - Ми чули тезу про „гарматне м'ясо“ ще до того, як північнокорейські війська з'явилися на театрі військових дій. Вимірювання їхньої ефективності займе трохи більше часу».

Раніше повідомлялося, що на думку експертів розгортання військ КНДР у війні проти України несе ризики для Кім Чен Ина.

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