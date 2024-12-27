Важливі рішення: астрологи про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл з королем Чарльзом

З наближенням 2025 року відносини між принцом Гаррі, Меган Маркл і королем Чарльзом залишаються в центрі цікавості громадськості. Останні повідомлення свідчать про те, що Меган розглядає способи примирення з британською королівською родиною, пише Marca.

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Королівський біограф Г’юго Вікерс зауважує, що критика монархії з боку пари стала рідшою, що вказує на можливі зміни стратегії.

«Вони зрозуміли, що це… створювало стільки проблем», — сказав Вікерс. Він припускає, що це «тендітне припинення вогню» може бути спробою зосередитися на позитивних зусиллях, оскільки їхній попередній підхід став непопулярним.

Попри таке потенційне покращення стосунків, спілкування між Меган і членами королівської сім’ї, включно з королем, залишається мінімальним. Інсайдери стверджують, що Меган «не спілкується» з ними, підкреслюючи проблеми, які чекають попереду в налагодженні сімейних стосунків.

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Астрологічні прогнози додають ще одну інтригу: королівська астрологиня Деббі Френк припускає, що принц Гаррі зіткнеться з важливими рішеннями щодо своєї ролі в житті у 2025 році.

«Він стикається з деякими рішеннями щодо своєї ролі в житті: де він хоче бути та що важливо для нього особисто», — сказала Френк.

Крім того, звіти свідчать про те, що Меган планує запустити лайфстайл-бренд American Riviera Orchard у 2025 році, бажаючи створити щось на зразок Goop Гвінет Пелтроу. Ця авантюра підкреслює її прагнення залишатися в полі зору громадськості і домогтися фінансової незалежності.

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Хоча є ознаки потенційного зближення між Сассексами та королем Чарльзом у 2025 році, значні перешкоди залишаються. Бажання подружжя збалансувати суспільне життя, особисті прагнення та сімейні стосунки, безсумнівно, продовжуватимуть цікавити світову аудиторію наступного року.

Раніше стало відомо, яким правилом нехтують принц Вільям і та принцеса Кейт на Різдво.

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Фото Getty Images



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