Дуже смачне шоколадне печиво з горіхами: простота приготування вас здивує
У холодний зимовий день немає нічого кращого, ніж зайнятися випічкою. У вашому будинку стане трохи тепліше, а аромат печива створить особливий настрій.
Шоколадне печиво з горіхами — особливий смак зими, яскравий та неповторний.
Якщо слідувати рецепту, яким поділилася кулінар Елла Іванова, ви приготуєте його швидко та легко. А насолоду від смаку отримаєте незвичайну.
Рецепт шоколадного печива
Інгредієнти:
200 г шоколаду
50 г вершкового масла
2 яйця
70 г білого цукру
70 г коричневого цукру
5 г розпушувача
3 г ванільного цукру
100 г борошна
сіль
50 г подрібнених улюблених горіхів для посипання
Приготування:
Збити яйця з білим, коричневим і ванільним цукром. Шоколад і вершкове масло розтопити на водяній бані і з'єднати, додавши дрібку солі. Потім з'єднати обидві суміші. Додати просіяне борошно і розпушувач. Замісити тісто. Воно має вийти досить рідким. Відсадити печиво на пергамент ложкою і посипати улюбленими подрібненими горіхами. Помістити в розігріту до 170 градусів духовку і випікати 10−12 хвилин.
Смачного.
Раніше розповідали про новорічні пряникові будиночки — як їх приготувати та прикрасити.
Фото Елли Іванової43
Читайте нас у Facebook