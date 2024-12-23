41.68 / 42.27 43.54 / 44.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дуже смачне шоколадне печиво з горіхами: простота приготування вас здивує

22:02 27 грудня 2024
Шоколадне печиво. Фото Елли Іванової

У холодний зимовий день немає нічого кращого, ніж зайнятися випічкою. У вашому будинку стане трохи тепліше, а аромат печива створить особливий настрій.

Шоколадне печиво з горіхами — особливий смак зими, яскравий та неповторний.

Якщо слідувати рецепту, яким поділилася кулінар Елла Іванова, ви приготуєте його швидко та легко. А насолоду від смаку отримаєте незвичайну.

Рецепт шоколадного печива

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

200 г шоколаду
50 г вершкового масла
2 яйця
70 г білого цукру
70 г коричневого цукру
5 г розпушувача
3 г ванільного цукру
100 г борошна
сіль
50 г подрібнених улюблених горіхів для посипання

РЕКЛАМА

Приготування:

Збити яйця з білим, коричневим і ванільним цукром. Шоколад і вершкове масло розтопити на водяній бані і з'єднати, додавши дрібку солі. Потім з'єднати обидві суміші. Додати просіяне борошно і розпушувач. Замісити тісто. Воно має вийти досить рідким. Відсадити печиво на пергамент ложкою і посипати улюбленими подрібненими горіхами. Помістити в розігріту до 170 градусів духовку і випікати 10−12 хвилин.

РЕКЛАМА

Смачного.

Раніше розповідали про новорічні пряникові будиночки — як їх приготувати та прикрасити.

Фото Елли Іванової

43

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Надя Дорофєєва з чоловіком Михайлом Кацуріним

Був крутішим: Дорофєєва розчарувала світлинами з чоловіком

Гороскоп на 28-29 грудня 2024 року, фото Pixabay

Час для див та сюрпризів: удача чекає на п'ять знаків зодіаку в останні вихідні року, що минає

Фудблогерка з бутербродами

Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків

Ганна Різатдінова

Відчуття, що зрадила: відома спортсменка про повернення в Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту