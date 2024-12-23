Дуже смачне шоколадне печиво з горіхами: простота приготування вас здивує

У холодний зимовий день немає нічого кращого, ніж зайнятися випічкою. У вашому будинку стане трохи тепліше, а аромат печива створить особливий настрій.

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Шоколадне печиво з горіхами — особливий смак зими, яскравий та неповторний.

Якщо слідувати рецепту, яким поділилася кулінар Елла Іванова, ви приготуєте його швидко та легко. А насолоду від смаку отримаєте незвичайну.

Рецепт шоколадного печива

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Інгредієнти:

200 г шоколаду

50 г вершкового масла

2 яйця

70 г білого цукру

70 г коричневого цукру

5 г розпушувача

3 г ванільного цукру

100 г борошна

сіль

50 г подрібнених улюблених горіхів для посипання

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Приготування:

Збити яйця з білим, коричневим і ванільним цукром. Шоколад і вершкове масло розтопити на водяній бані і з'єднати, додавши дрібку солі. Потім з'єднати обидві суміші. Додати просіяне борошно і розпушувач. Замісити тісто. Воно має вийти досить рідким. Відсадити печиво на пергамент ложкою і посипати улюбленими подрібненими горіхами. Помістити в розігріту до 170 градусів духовку і випікати 10−12 хвилин.

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Смачного.

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Фото Елли Іванової

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