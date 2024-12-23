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Запечена картопля в духовці: зустрічаємо Новий рік у шведському стилі

21:59 24 грудня 2024
Запечена картопля по-шведськи

Новий рік вже на порозі. А ви вже склали святкове меню? Якщо ні, то пропонуємо звернути увагу на цей рецепт печеної картоплі по-шведськи.

Рецептом страви поділилася кулінар Елла Іванова.

- Ця чудова страва підійде і на кожен день, і для святкового столу , — каже Елла Іванова. — Приготуйте улюблений соус — і більше нічого не треба.

Рецепт картоплі по-шведськи «Хассельбек»

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Інгредієнти:

Картопля
Сіль
Перець
2 столові ложки рослинної олії

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Приготування:

Картоплю ретельно помити і прямо в шкірці нарізати на тонкі слайси, не прорізаючи картоплину до кінця. Посолити і змастити олією.

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Для соусу:

Перець
2 зубки часнику
Зелень
Трохи рослинної олії

Зелень порізати, з'єднати з подрібненим часником, перцем, а також олією. Доповнити цим соусом картоплю — і приємного апетиту вам і вашим близьким!

Раніше розповідали про те, яким має бути меню 1 січня після новорічного застілля напередодні.

Фото Елли Іванової

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