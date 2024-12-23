Запечена картопля в духовці: зустрічаємо Новий рік у шведському стилі
Новий рік вже на порозі. А ви вже склали святкове меню? Якщо ні, то пропонуємо звернути увагу на цей рецепт печеної картоплі по-шведськи.
Рецептом страви поділилася кулінар Елла Іванова.
- Ця чудова страва підійде і на кожен день, і для святкового столу , — каже Елла Іванова. — Приготуйте улюблений соус — і більше нічого не треба.
Рецепт картоплі по-шведськи «Хассельбек»
Інгредієнти:
Картопля
Сіль
Перець
2 столові ложки рослинної олії
Приготування:
Картоплю ретельно помити і прямо в шкірці нарізати на тонкі слайси, не прорізаючи картоплину до кінця. Посолити і змастити олією.
Для соусу:
Перець
2 зубки часнику
Зелень
Трохи рослинної олії
Зелень порізати, з'єднати з подрібненим часником, перцем, а також олією. Доповнити цим соусом картоплю — і приємного апетиту вам і вашим близьким!
Раніше розповідали про те, яким має бути меню 1 січня після новорічного застілля напередодні.
Фото Елли Іванової
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