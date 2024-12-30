Український виробник гемостатиків «Сента Фарм» профінансував навчання саперів

Єдиний в Україні виробник сертифікованих засобів для зупинки кровотеч Гемостатиків — компанія «Сента Фарм» — підтримала ініціативу для безпеки країни, профінансувавши навчання саперів Фонду гуманітарного розмінування — Ірпінь.

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Завдяки цьому рішенню Україна отримає ще двох кваліфікованих фахівців із цивільного розмінування, що надзвичайно важливо, оскільки наша держава залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як зазначив керівник Фонду Яків Ганул, їхня організація є сертифікованим національним оператором із протимінної діяльності.

«Наші фахівці вже виконують офіційні завдання з розмінування в Ірпінській громаді. Проте масштабування нашої діяльності вимагає підготовки нових кадрів. Навчання саперів — це не лише високий професійний рівень, а й значні фінансові витрати. Завдяки підтримці компанії „Сента Фарм“ ми змогли забезпечити підготовку двох наших молодих спеціалістів. Це для нас справжнє новорічне диво,» — заявив керіник Фонду Яків Ганул.

Керівниця компанії «Сента Фарм» Олена Тонкошкуренко підкреслила, що компанія завжди прагне підтримувати суспільно важливі ініціативи, особливо під час війни, коли розмінування територій набуває особливої необхідності:

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«Ми вважаємо своїм обов’язком допомагати тим, хто щодня працює задля безпеки нашої країни. Як виробник гемостатиків, які рятують життя нашим військовим на фронті, ми чудово розуміємо цінність кожного людського життя. Підтримка гуманітарного розмінування — це наш внесок у мирне майбутнє України, і ми щиро пишаємося, що можемо допомогти у підготовці саперів, які роблять нашу землю безпечною», — заявила Олена Тонкошкуренко.

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Завдяки підтримці «Сента Фарм», майбутні сапери зможуть здобути професію, що є однією з найнеобхідніших у сучасній Україні. Майбутні сапери розпочнуть навчатися вже у січні. Вони отримають кваліфікацію фахівця з цивільного розмінування і приступлять до роботи.

«Ми розуміємо, що робота сапера — це не лише про ризик, а й про величезну відповідальність. Саме тому ми вирішили підтримати цих молодих людей, які свідомо обрали цей шлях. Їхній внесок у безпеку України — безцінний, і наша мета — допомогти їм здобути необхідні знання та навички для виконання цієї важливої місії», — підкреслила голова компанії «Сента Фарм» Олена Тонкошкуренко.

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Компанія СЕНТА ФАРМ — український виробник медичних засобів для зупинки кровотечі під брендом «Гемостатик». Компанія пропонує сертифіковану продукцію, що відповідає міжнародним стандартам якості, і використовується військовими, медиками, рятувальниками та цивільними особами для зупинки кровотечі при пораненнях і травмах.

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