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Всі аплодували: у Норвегії Boeing 737 здійснив аварійну посадку

18:22 30 грудня 2024
Boeing 737

Літак Boeing 737 KLM, який прямував з Осло в Амстердам, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії через технічну несправність, виявлену незабаром після зльоту. Літак приземлився в аеропорту Торп Сандефіорд в п’ятницю, о 19:14 за місцевим часом, повідомляє норвезька поліція. Усі 182 людини на борту, включно з екіпажем, не постраждали.

Літак вилетів з Осло о 18:55, але пасажири та екіпаж повідомили, що почули гучний шум незабаром після зльоту.

«Був сильний шум», — йдеться в заяві KLM, що спонукало пілотів спрямувати літак на Торп для безпеки.

Місцеві ЗМІ повідомили, що пілоти помітили дим з лівого двигуна, і після приземлення літак перестав бути керованим. Він виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зупинився на траві, пише nltimes.nl.

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«Інформація з кабіни вказувала на те, що шина вибухнула, а гідравлічна система була пошкоджена», — сказали пасажири й додали, що через туман в Осло пілоти вирішили спрямувати літак на запасний аеропорт.

Мартін Франк, пасажир, який сидів у передній частині літака, розповів, що почув гучний звук під час зльоту. «Це було наче вдаритися об щось», — сказав він, додавши, що спілкування капітана було чітким, що допомогло зберегти спокій пасажирам.

Після того, як літак приземлився, пасажири аплодували.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Південній Кореї в авіакатастрофі загинули майже 200 осіб.

Читайте також: У Вільнюсі вантажний літак упав на житловий будинок, а в аеропорту Анталії згорів пасажирський «борт» із росії

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