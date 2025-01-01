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Танці в піжамах під ялинкою: Катерина Кухар показала, як вони разом з донькою провели старий рік

10:55 1 січня 2025
Катерина Кухар з донькою провели старий рік танцями у піжамах, фото із соцмереж

Українці мають чудові різдвяні та новорічні традиції. Так, старий рік проводжають застіллям із щедрою кутею і різноманітною їжею, пустощами Маланки та «водінням Кози».

А прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар вирішила додати до цих традицій ще більше яскравих барв. В соціальній мережі вона показала, як разом з 10-річною донькою Анастасією станцювала запальний танець під відому пісню Мераї Кері «All I Want for Christmas Is You».

Катерина та Анастасія танцювали в «домашньому» — в блакитних спортивних костюмахи, у шапках з покемонами та яскравих капцях. Хореографія була ретельно продумана та відпрацьована, що зробило їхнє домашнє шоу яскравим і веселим способом попрощатися з роком, що минає.

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Шанувальники та друзі оцінили оригінальність ідеї та залишили низку привітань у коментарях. Вони відзначили, що танець наповнив соцмережу атмосферою тепла та радості.

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Раніше балерина розповідала, як сучасна жінка має справлятися з викликами часу. На її переконання, головне — бути мультизадачною та вміти дбати про свої потреби.

Фото зі сторінки Катерини Кухар у соцмережах

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